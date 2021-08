NBA : Leonard (Clippers) et Durant (Nets) prolongent

Attendue, la décision de Kawhi Leonard est tombée. Actuellement sur le flanc après avoir été opéré d'une rupture partielle du ligament croisé du genou droit et probablement absent jusqu'en 2022, l'ailier américain va continuer avec les Los Angeles Clippers. En effet, d'après Yahoo! Sports, « The Klaw » ne va pas faire faux bond à la franchise californienne, lui qui était le dernier gros nom disponible dans cette Free Agency 2021. Cependant, pour le moment, les détails du nouveau contrat de Leonard ne sont pas connus et il faudra donc patienter encore un peu pour en savoir plus. En attendant son retour sur les parquets de NBA, les Clippers ont engagé Justise Winslow, l'ancien ailier des Memphis Grizzlies, pour le suppléer. Enfin, le meneur Reggie Jackson a sans surprise prolongé avec la franchise entrainée par Tyronn Lue pour deux ans et 22 millions de dollars.

Durant prolonge déjà avec les Nets

L'autre grosse information de la nuit concerne Kevin Durant. Alors qu'il était en pleine préparation avant la finale des Jeux d'été 2020 à Tokyo, remportée depuis par les Etats-Unis contre la France (87-82), l'ailier a prolongé de quatre saisons et pour 198 millions de dollars avec Brooklyn. Arrivé en 2019 mais auteur de seulement une saison avec les Nets, aux côtés de Kyrie Irving et James Harden, « KD » semble donc se plaire au Barclays Center et va donc s'inscrire dans la durée avec l'une des franchises de New York. Ces derniers ont également recruté DeAndre' Bembry pour une année. Par ailleurs, Andre Iguodala a visiblement tranché entre ses sentiments et un possible titre. En effet, convoité notamment Brooklyn et les Los Angeles Lakers, l'ailier va retourner chez les Golden State Warriors, où il a remporté trois titres (2015, 2017 et 2018).

Oubre Jr. verra la Caroline du Nord

Pour le reste, le champion en titre se renforce. Après les départs de Jonas Valanciunas (Pelicans) et donc de Justise Winslow, c'est Grayson Allen qui va quitter Memphis et prendre la direction des Milwaukee Bucks. Convoité, Kelly Oubre Jr. a lui aussi tranché pour son avenir. A 25 ans, l'ailier va prendre la direction des Charlotte Hornets pour un contrat de deux saisons et 26 millions de dollars. A noter également, les prolongations de Khem Birch (Toronto, trois ans), Javonte Green (Chicago, deux ans) et Willy Hernangomez (New Orleans, trois ans).