NBA: l'entraîneur de Minnesota Ryan Saunders limogé

"Ces décisions sont difficiles, cependant ce changement est dans l'intérêt du club et de ses objectifs de court et long terme", a estimé le directeur du basket Gersson Rosas. Le limogeage de Saunders intervient alors que les Timberwolves ont subi dimanche sur le parquet des Knicks leur 24e défaite de la saison (pour sept victoires). Leur meilleur joueur Karl-Anthony Towns, positif au Covid-19 et blessé au poignet, n'a joué que onze matches cette saison.

Nommé en mai 2019, après avoir assuré cette fonction par intérim depuis le mois de janvier de la même année, Ryan Saunders, 34 ans, affiche un bilan de 43 victoires pour 95 défaites. Fils de Flip Saunders, entraîneur légendaire en NBA décédé en 2015 après avoir dirigé plus de 1.200 matches à Minnesota, Washington et Detroit, il occupait son premier poste d'entraîneur principal. L'entraîneur adjoint des Toronto Raptors Chris Finch est cité pour lui succéder.