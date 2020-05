NBA : L’émouvante dernière lettre de Kobe Bryant à sa femme

Quatre jours après ce qui aurait dû être le 14anniversaire de sa fille Gianna, tragiquement disparue aux côtés de son père, Kobe, et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier, Vanessa Bryant a eu 38 ans mardi.pour la veuve de la légende des Lakers, qui a dévoilé une émouvante surprise que lui avait réservée le "Black Mamba"."Hier, j’ai trouvé une enveloppe adressée à : "L’amour de ma vie", et signée "Tu Papi".. Ça m’a permis d’attendre quelque chose aujourd’hui. Ce qui est ironique, c’est que Kobe avait fait mettre une photo de moi avec un ange qui me retient dans ce dessin réalisé par un artiste.", écrit-elle.Son regretté époux s’est par ailleurs retrouvé une fois de plus dans l’actualité lors de la diffusion du cinquième épisode de la fameuse série documentaire, qui retrace la dernière saison de sonavec les Chicago Bulls. Et notamment le premier All-Star Game entre les deux hommes, en 1998. Où Jordan avait prévenu que ses coéquipiers, leur disant de se méfier de celui qu’il considère comme son héritier. Et le seul qui aurait pu le battre en un-contre-un…