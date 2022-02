NBA : LeBron James, meilleur marqueur de l'histoire !

Devant Bryant et Jordan





Le record de Kareem Abdul-Jabbar ne tenait plus qu'à quelques heures, voire quelques matchs. Pour effacer définitivement son désormais mythique prédécesseur et le déloger de la première place du classement, le numéro 23 superstar des Lakers n'avait plus besoin que de 19 points. Malgré la nouvelle défaite de son équipe, samedi soir in extremis sur le parquet des Golden State Warriors (117-115), le "King", 37 ans maintenant, en a ajouté 26 de plus à son affolant compteur.C'est sur l'un de ses trois paniers à trois points de cette rencontre (sur dix tentatives derrière la ligne), marqués en début de seconde mi-temps, que l'ancien joueur de Miami, sacré deux fois (deux années de suite) champion avec le Heat avant de l'être également pour son retour à Cleveland puis avec les Lakers en 2020 dans la bulle d'Orlando, est officiellement grimpé au panthéon,, Karl Malone complétant, lui, le podium avec 41 689 unités à l'issue d'une ultime saison chez les Lakers alors qu'il n'avait connu que les couleurs du Utah Jazz depuis ses débuts.James, qui a déjà fait passer samedi son total à 44 157 points (il a inscrit 26 points contre Golden State) trône aux commandes d'un Top 5 où apparaissent également deux autres légendes le regretté Kobe Bryant (4eme, 39 283 points) et le GOAT Michael Jordan (5eme, 38 279 points), tandis que Wil Chamberlain, autre mythe de la ligue nord-américaine occupe la 7eme place, avec 35 026 points et que le premier Français du classement Tony Parker (23 518 points) apparaît en 37eme position. A noter queEt pour cause : le format n'existait pas à l'époque où le joueur ayant lui aussi fait les beaux jours des Lakers était encore le meilleur en activité. Il était alors également le meilleur marqueur. Ce n'est plus le cas. Son coach Franck Vogel et les Lakers sont d'accord : "Il est le plus grand".