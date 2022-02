NBA : LeBron James et les Lakers « sans réponse » ?

La saison des Los Angeles Lakers est toujours aussi compliquée. La nuit dernière, dans leur salles, les joueurs de Frank Vogel ont été à nouveau lourdement battus par les New Orleans Pelicans (95-123) et continuent d'inquiéter. Toujours privée d'Anthony Davis, l'équipe de LeBron James reste sur cinq revers lors des six derniers matchs et pointe actuellement à la 9eme place de la Conférence Ouest. Une situation bien loin des attentes placées en eux en début d'exercice. Face à la presse, le numéro 6 des Lakers s'est montré lucide à propos sa prestation et de la saison de sa franchise. « C'est à nous de trouver la solution. Vous ne savez pas ce qui peut se passer dans les prochaines semaines. Mais ce soir, à partir de la 6eme minute du deuxième quart-temps et tout au long du troisième, nous n'avons eu aucune réponse... J'ai mal joué ce soir », a notamment confié le natif d'Akron (Ohio).

« Cette saison est différente de ce que j’ai déjà vécu » « J’ai perdu des ballons de manière horrible. J’en perds sept et il y en a environ quatre d'affreuses. Les trois autres étaient juste de mauvaises connexions, mais j'aurais pu être bien meilleur, c'est sûr. Tout commencera par une victoire pour rebondir. Il faudra apprendre de cette victoire, apprendre de ce qui a été bien ou mal fait. Retrouver le succès commence toujours par intégrer des changements dans le jeu. Les deux dernières défaites, nous étions là et nous n'avons pas pu finir le match et ce soir (dimanche) nous avons fait face à une équipe qui joue bien ces derniers temps. Clairement, cette saison est différente de ce que j’ai déjà vécu, a reconnu James. Pour l'instant, il reste vingt matchs et il s'agit de savoir comment nous pouvons nous améliorer. Il faudra être meilleur mardi, Dallas joue très bien aussi. Nous entamons une période difficile avec les Mavericks, les Clippers jeudi, puis les Warriors samedi. Il nous reste dix matchs à domicile et dix à l’extérieur. Ce ne sera pas facile. »