NBA : LeBron James à l’amende

Une danse en se touchant les parties génitales



La nuit dernière, les Los Angeles Lakers se sont inclinés après prolongations sur leur parquet devant les Kings de Sacramento (137-141). Il a fallu trois prolongations pour aller au bout du derby de Californie. C’est le premier revers des Lakers cette saison à l’issue de prolongations. Deux jours plus tôt, les champions NBA 2020 étaient allés l’emporter chez les Indiana Pacers (124-116). Un match au cours duquel la star de Los Angeles, LeBron James, avait régné en inscrivant 39 points.L’un des meilleurs joueurs de tous les temps avait aussi réalisé un geste obscène. Après avoir passé un lancer à trois points à une minute de la fin du quatrième quart-temps, LeBron James avait effectué une danse en se touchant les parties génitales. Un comportement déplacé que la NBA n’a pas laissé passer. Le quadruple champion NBA (2012 et 2013 avec Miami, 2016 avec Cleveland et 2020 avec Los Angeles) a écopé d’une amende de 15 000 dollars, soit environ 13 000 euros.Le joueur américain a en outre été mis en garde pour avoir « utilisé un langage grossier pendant la conférence de presse d'après-match au sujet des règles disciplinaires de la ligue », d’après le communiqué émis par la NBA. Pour avoir porté un coup au visage d’Isaiah Stewart (le pivot des Detroit Pistons) dimanche dernier (121-116), LeBron James avait été suspendu un match. Une sanction qu’il avait peu goutée et critiquée. « Ce sont des conneries, mais peu importe », avait lâché la star des Lakers. Dans deux jours, la célèbre franchise californienne reviendra sur les parquets pour affronter de nouveau les Pistons.