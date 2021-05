NBA : LeBron de retour mardi, Beal pas avant vendredi

Cette semaine est la dernière de la saison régulière, et les équipes s’activent pour avoir leur roster au complet pour le début des phases finales. A commencer par les champions en titre, les Los Angeles Lakers, qui devraient bientôt pouvoir compter sur LeBron James. Selon le toujours bien informé Shams Charania de The Athletic, « King James », espère revenir mardi contre New York ou mercredi contre Houston. Le joueur de 36 ans a connu cette saison la plus longue absence de sa carrière, avec vingt matchs manqués entre le 21 mars et le 29 avril pour cause d’entorse à la cheville droite. Revenu pour deux matchs il y a dix jours, contre Sacramento (16pts, 8rbds, 7pds) et Toronto (19pts, 7rbds, 6pds), il avait de nouveau été mis au repos pour les matchs suivants.

Les Lakers auront bien besoin de celui qui tourne à 25 points, 7,9 rebonds et 7,8 passes de moyenne lors de cet exercice 2020-21, afin de finir la saison régulière le plus haut possible. Alors qu’ils doivent affronter New York, Houston, Indiana et New Orleans pour conclure la saison, les Californiens sont actuellement septièmes avec 38 victoires et 30 victoires, ce qui les contraindrait, s’ils en restaient là, à disputer le play-in (contre Golden State), avant un éventuel premier tour de play-offs contre Phoenix ou Utah. Mais les Lakers peuvent encore mathématiquement finir cinquièmes et affronter Denver ou les Clippers au premier tour des play-offs. Le retour de LeBron James semble plus que jamais indispensable…



Beal de retour contre Cleveland ?

Du côté de Washington, le play-in se rapproche, même si la qualification n’est pas encore officielle, mais les Wizards devront faire sans leur star Bradley Beal pendant au moins deux de leurs quatre derniers matchs de saison régulière.Les joueurs de la capitale concluront ensuite leur saison dimanche contre Charlotte. Bradley Beal tourne à 31,4 points, 4,7 rebonds et 4,4 rebonds de moyenne lors de cet exercice 20-21, et les Wizards peuvent encore finir entre la onzième (synonyme d’élimination) et la septième place en fonction de leurs derniers résultats. Ils sont actuellement neuvièmes, c’est-à-dire virtuellement qualifiés pour un play-in contre Indiana.