Dans 32 jours, la saison NBA reprendra, après quatre mois et demi de pause forcée pour cause de pandémie de coronavirus. Et à l’occasion de cette reprise, les joueurs pourraient porter des maillots spéciaux, pour faire référence à l’autre événement qui a bouleversé les Etats-Unis ces dernières semaines, en plus du covid-19, le mouvement Black Lives Matter (« les vies noires comptent »). En effet, le syndicat des joueurs et la NBA travaillent actuellement pour définir de quelle façon ils pourraient apporter leur soutien à ce mouvement, créé suite au décès de George Floyd, tué par un policier le 25 mai dernier à Minneapolis. Selon ESPN, la NBA pourrait autoriser les joueurs à porter des maillots avec des messages à caractère social, comme « Black Lives Matter », « I cant’ breathe » (« je ne peux pas respirer », les derniers mots de George Floyd), le nom d’une oeuvre de charité ou le nom de George Floyd ou Breonna Taylor (si leur famille sont d’accord), tuée elle aussi par un policier, en mars dernier, à Louisville.

"Mettre la lumière sur les différents problèmes de justice sociale"

« On veut juste essayer de continuer à mettre la lumière sur les différents problèmes de justice sociale, que tous les gars de la Ligue ne cessent d'évoquer tous les jours. Les gens disent que la justice sociale ne sera plus dans les esprits à Orlando. Avec ces maillots, cela ne partira pas », a déclaré Chris Paul, le président du syndicat des joueurs, à The Undefeated. Le meneur d’Oklahoma City a affirmé que de nombreux joueurs étaient d’accord avec cette idée, y compris des joueurs qui ne sont pas noirs. Mais les joueurs ne seront pas obligés de porter un maillot avec un message s’ils ne le souhaitent pas.