NBA : Le rêve télévisuel d’Evan Fournier

Pinot également candidat



Merci cher Evan Fournier @EvanFourmizz pour tes mots dans @lequipe aujourd’hui. Je te sais fana de #KohLanta alors oui pourquoi pas un jour te retrouver parmi les aventuriers! Tu serais à bloc comme sur les parquets! 😉et surtout sans langue de bois! pic.twitter.com/DU7hh9ZgKb

— Denis Brogniart (@DenisBrogniart) March 22, 2020

Dès qu’il a un vendredi après-midi de libre, ce qui lui arrive souvent en ce moment avec la suspension de la saison NBA, Evan Fournier échange avec ses fans sur Twitter à propos de l’émission de TF1 Koh-Lanta, dont la 26eme saison est diffusée en ce moment. L’arrière d’Orlando n’avait que 9 ans quand la toute première émission est passée sur la première chaîne, mais il est un fan de la première heure, comme il l’a rappelé dans une interview accordée à L’Equipe ce dimanche.« J’aime vraiment ce concept, de la compétition avec un côté social. Je regarde depuis que je suis gamin. Même s’il y en a qui me gonflent, les gens pas compétitifs, ou ceux qui éliminent les forts, c’est carrément un truc qui me botte. J’adore Denis Brogniart. Si on me le propose, c’est un truc que je ferai. »Dans la matinée, l’animateur n’a pas tardé à répondre au joueur, via Twitter : « Merci cher Evan Fournier pour tes mots dans L’Equipe aujourd’hui.» Et un peu plus tard, c'est le cycliste Thibaut Pinot qui a répondu à l'animateur : " Moi aussi Denis ! M'oublie pas !". En 2010, l’émission de Koh-Lanta « Le choc des héros » avait déjà réuni des candidats anonymes et des sportifs (les judokas Djamel Bouras et Frédérique Jossinet, la boxeuse Myriam Lamare, le footballeur Frank Leboeuf, la triple sauteuse Bety Lise et le danseur sur glace Gwendal Peizerat). C’est Myriam Lamare qui avait été le plus loin parmi les sportifs, étant éliminée juste avant l’épreuve de l’orientation, lors de l’avant-dernier épisode. Evan Fournier pourrait-il faire mieux ? Ses fans aimeraient voir ça un jour !