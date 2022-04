NBA : Le quadruplé pour Gobert ?

Memphis, Miami ou Cleveland récompensés ?

Les play-offs ont débuté depuis samedi, et tout au long des prochaines semaines, la NBA va dévoiler les noms des heureux gagnants des récompenses individuelles de la saison régulière. Ce dimanche, elle a révélé la liste des trois finalistes pour chaque trophée, et il n'y a pas vraiment de surprises. Le trophée le plus prestigieux, celui de MVP, ira du côté de Denver, Philadelphia ou Milwaukee.Le Serbe, vainqueur l'an passé, a encore signé une saison extraordinaire (27,1pts, 7,9pds et 13,8rbds de moyenne) dans une équipe qui a fini sixième de l'Ouest (48v-34d), alors que le Camerounais, a été plus fort que l'an passé (30,6pts, 11,7rbs et 4,2pds) et n'a manqué "que" 14 matchs, dans une équipe qui a fini quatrième de l'Est (51v-31d). Côté français, on attendra évidemment avec impatience de savoir si Rudy Gobert va réussir le quadruplé. Déjà sacré défenseur de l'année en 2018, 2019 et 2021, le pivot de Utah est de nouveau nommé cette année et pourrait rejoindre Ben Wallace et Dikembe Mutombo, les seuls joueurs à avoir soulevé le trophée à quatre reprises. Auteur de 15,6 points et 14,7 rebonds (record en carrière) cette saison en moyenne, le Français a montré, lors des 16 matchs qu'il a manqués, combien il était important pour son équipe. Mais la concurrence sera rude, avec l'ailier de Phoenix Mikal Bridges (14,2pts, 4,2rbds) et le meneur-arrière de Boston Marcus Smart (12,1pts, 3,8rbds), si la NBA décide de ne pas remettre le trophée à un intérieur.Le trophée de coach de l'année se jouera entre Monty Williams, qui a emmené Phoenix à la tête de la Ligue en saison régulière (64v-18d), Erik Spoelstra, n°1 surprise de la Conférence Est avec Miami (53v-29d) et Taylor Jenkins, dont l'équipe de Memphis a régalé tout au long de la saison et a terminé deuxième de l'Ouest (56v-26d). Les Grizzlies ont signé une superbe saison et ont notamment pu compter sur un énorme Ja Morant, qui est nommé pour le titre de meilleure progression (8,3pts et 1,7rbds de plus que la saison passée en moyenne par match), aux côtés de Dejounte Murray, la seule star de San Antonio (6,4pts, 2,2rbds et 3,8pds de plus que la saison passée), et Darius Garland, qui a grandement contribué à la belle saison de Cleveland (4,3pts, 0,9rbd et 2,5pds de plus que la saison passée).: l'ailier fort de Cleveland Evan Mobley (n°3 de la draft, 15pts et 8,3rbds de moyenne), l'ailier fort de Toronto Scottie Barnes (n°4 de la draft, 15,3pts et 7,5rbds de moyenne) et le meneur de Detroit Cade Cunningham (n°1 de la draft, 17,4pts, 5,5rbds et 5,6pds de moyenne). Enfin, le titre de meilleur sixième homme de la saison sera décerné à l'arrière de Miami Tyler Herro (20,7pts et 5rbds de moyenne, 10 matchs dans le cinq majeur sur 66), l'ailier fort de Phoenix Cam Johnson (12,5pts et 4,1rbds de moyenne, 16 matchs dans le cinq majeur sur 66) et l'ailier fort de Cleveland Kevin Love (13,6pts et 7,2rbds de moyenne, 4 matchs dans le cinq majeur sur 74).