NBA : Le point sur la lutte pour les Playoffs à l'Ouest

Le nouveau format des phases finales NBA promet du spectacle avec l'arrivée de play-in en fin de saison régulière. Et du côté de l'Ouest, trois équipes ne veulent rien lâcher : les Dallas Mavericks, les Portland Trail Blazers et les champions en titre les Los Angeles Lakers. Le play-in est un nouveau système de qualification instauré par la NBA pendant la bulle sanitaire mise en place l'été dernier à Orlando pour permettre aux équipes proches de la huitième place de se qualifier en play-offs. Un scénario plutôt apprécié par les équipes et qui a donc été reconduit cette saison et la Ligue a même décidé d'inclure le 10eme de chaque conférence. C'est donc un mini-tournoi qui débutera le 18 mai, dans chaque Conférence : le 7eme affrontera le 8eme sur un seul match, le vainqueur sera opposé au 2eme de la saison régulière au premier tour des play-offs, et le perdant affrontera le vainqueur de la rencontre entre le 9eme et le 10eme, pour décider de la 8eme et dernière place qualificative pour les play-offs.



Dallas devra faire le minimum



Un top 4 démentiel pour finir



Il faudra un LeBron James et un Anthony Davis en très grande forme

Pour les Mavericks, actuellement cinquièmes de la Conférence Ouest, l'équation est simple :Une progression logique puisque Dallas avait terminé 7eme la saison dernière avant de se faire éliminer par les Clippers au premier tour., Memphis, New Orleans, Toronto et Minnesota.Pour Portland, sixièmes, il s'agira d'être solide et en très grande forme, car les Blazers auront un calendrier digne des play-offs.en déplacement dans l'Utah contre le Jazz, puis à Phoenix contre les Suns, ils termineront à domicile pour une rencontre qui s'annonce déjà décisive face à Denver. L'équipe de l'Oregon devra gagner au minimum deux de ses trois rencontres pour être assurée de rester devant les Lakers.Enfin, du côté de Los Angeles c'est un peu la panique, puisque les Lakers restent sur seulement trois victoires en dix matchs, et se devront de gagner leurs quatre derniers matchs face à New York, Houston, Indiana et New Orleans et espérer un faux pas de leurs concurrents pour décrocher la 6eme place. En grande difficulté depuis les blessures d'Anthony Davis et de LeBron James, les champions en titre sont passés de troisième à septième au fil de la saison.Le grand perdant de cette lutte à distance finira donc 7eme et pourra se rattraper lors du play-in face au 8eme qui sera Golden State, Memphis, ou San Antonio. Pas simple !