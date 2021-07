NBA : Le "play-in" tournament de retour la saison prochaine

Très populaire auprès des fans - moins auprès de certains joueurs - le "play-in" tournament sera toujours d'actualité pour la saison 2021-2022. La NBA vient d'annoncer la nouvelle, faisant suite au vote favorable du conseil d'administration de la Ligue. Le format restera le même que la saison passée : dans chacune des deux Conférences, le 7ème affrontera le 8ème, et le 9ème affrontera le 10ème. Le vainqueur du premier match accrochera les Playoffs, et le perdant jouera face au vainqueur du match 9-10. L'équipe qui remportera cette ultime partie s'adjugera la dernière place qualificative pour la post-season. Au printemps dernier, les Lakers et les Grizzlies à l'Ouest ainsi que les Celtics et les Wizards à l'Est, s'étaient qualifiés pour les Playoffs au bout de ce "play-in" tournament.