"Quiconque a trouvé cette idée de merde doit être viré"

La saison dernière, la NBA avait introduit un nouveau mini-tournoi post-phase régulière : le play-in. Traditionnellement, les huit premières franchises de chaque conférence validaient leur billet pour les playoffs. Avec ce nouveau format,sésame et celles achevant la saison régulière entre les 7eme et 10eme rangs s'affrontent, en une seule rencontre, lors du play-in. Bien évidemment, l'équipe la mieux classée bénéficie de l'avantage du terrain. Comment cela se déroule précisément ?C'est très simple. Le 7eme reçoit le 8eme pour une accession directe en playoffs contre le 2eme de conférence. Cependant, l'aventure ne s'arrête pas pour le perdant., face au 1er de sa conférence. Spectaculaire et haletant n'est-ce pas ? Cette dramaturgie a tellement séduit que la NBA a décidé de prolonger le plaisir pour une troisième année consécutive.En effet, ce jeudi la ligue nord-américaine et l'association des joueurs auraient approuvé le "play-in tournament" pour la saison 2021-22, selon ESPN. Pour le plus grand bonheur des fans et des médias. En revanche,. De nombreux joueurs, et pas des moindres, avaient ouvertement critiqué l'ajout de matches au cœur d'un calendrier infernal. "Quiconque a trouvé cette idée de merde doit être viré" avait notamment prononcé LeBron James en personne le 3 mai dernier.