NBA : Le « King » et le « Greek Freak » à l’honneur

Ils seront à coup sûr à la lutte pour le titre de MVP de la saison régulière. En attendant, LeBron James et Giannis Antetokounmpo ont été élus joueurs de la semaine en NBA. Le « King » a grandement contribué aux trois victoires des Los Angeles Lakers durant la première semaine de l’année 2020 (contre Phoenix, New Orleans et Detroit), en tournant à 23 points, 11,7 rebonds et 12,7 passes de moyenne.Quant au « Greek Freak », il a contribué aux trois victoires des Bucks (contre Chicago, Minnesota et San Antonio) en tournant à 29 points, 11,7 rebonds et 3,7 passes de moyenne. C’est la troisième fois qu’il reçoit cette distinction cette saison (après la semaine du 4 novembre et celle du 2 décembre) et la douzième fois de sa carrière.