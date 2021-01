NBA : Le Jazz tombe face à Phoenix, Orlando n'est plus invaincu

LE MATCH DE LA NUIT : UTAH - PHOENIX

Un duel entre Donovan Mitchell et Devin Booker, voilà une belle façon de terminer l'année ! Les deux jeunes gâchettes ont porté leur équipe, et c'est finalement Phoenix qui est allé s'imposer 106-95 à Utah. Si le Jazz a mené de quelques points dans le premier quart-temps, les Suns ont dominé tout le reste du match, avec une avance grimpant jusqu'à +21 dans le dernier quart. Les Suns de Booker (25pts, 7pds), Jae Crowder (16pts, 6rbds) et Mikal Bridges (16pts, 6rbds) se sont régalés et les voici désormais co-leaders de la Conférence Ouest, avec trois victoires pour une défaite. Du côté du Jazz, Donovan Mitchell (23pts, 6rbds, 3pds) et Rudy Gobert (18pts, 14rbds) ont fait le boulot, mais cela s'est avéré insuffisant, et Utah se retrouve septième, avec deux victoires et deux défaites.



NBA / SAISON REGULIERE

Jeudi 31 décembre 2020

Washington Wizards – Chicago Bulls : 130-133

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué, sur décision du coach



Orlando Magic – Philadelphia 76ers : 92-116

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 8 minutes de jeu, 3 points (1 sur 3 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 1 faute

>>> Stats de Vincent Poirier (PHI) : 7 minutes de jeu, 2 points (1 sur 2 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 2 rebonds, 1 contre, 1 ballon perdu



Toronto Raptors – New York Knicks : 100-83

>>> Frank Ntilikina (NYK), blessé au genou, n'a pas joué



Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans : 80-113

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 26 minutes de jeu, 6 points (2 sur 9 aux tirs dont 2/7 à 3pts), 5 rebonds, 2 passes, 1 ballon perdu, 3 fautes



Utah Jazz – Phoenix Suns : 95-106

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes de jeu, 18 points (7 sur 9 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 14 rebonds, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 3 fautes



Houston Rockets – Sacramento Kings : 122-119

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers : 119-99