NBA : Le Jazz enfonce les Nets

L'affiche de la nuit : Utah - Brooklyn

Ce sont deux équipes en piteuse forme qui s'affrontaient vendredi dans l'Utah. Le Jazz, privé de Rudy Gobert et qui restait sur sept défaites en neuf matchs mais qui pouvait compter sur le retour de Donovan Mitchell, recevait Brooklyn, qui venait de perdre ses six derniers matchs et qui était privé de Kevin Durant et James Harden, mais pas de Kyrie Irving. Et au final, c'est la franchise de Salt Lake City qui l'a emporté 125-102. Le Jazz a mené cette rencontre de bout en bout et a même compté jusqu'à 34 points d'avance, à la fin du troisième quart. Mitchell n'a pas raté son retour, en inscrivant 27 points et délivrant 6 passes, pendant que Bojan Bogdanovic assurait 19 points et 11 rebonds et Hassan Whiteside 15 points et 8 rebonds. En face, Cam Thomas a marqué 30 points et Kyrie Irving 15 (plus 6 passes), mais les Nets n'ont pas existé. Ils ont désormais perdu leurs sept derniers matchs et se retrouvent sixièmes de l'Est, avant de se rendre à Denver dimanche. Le Jazz est quant à lui quatrième de l'Ouest, et recevra New York dimanche. Rudy Gobert est très proche d'un retour, a fait savoir la franchise.



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 4 février 2022

Detroit Pistons - Boston Celtics : 93-102

>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 24 minutes de jeu, 11 points (5/11 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 5 rebonds, 5 passes, 2 contres, 1 ballon perdu, 5 fautes



Toronto Raptors - Atlanta Hawks : 125-114

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas joué, sur décision du coach



Utah Jazz - Brooklyn Nets : 125-102

>>> Rudy Gobert (UTA), blessé au mollet, n'a pas joué



Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers : 107-98

>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 11 minutes de jeu, 4 points (1/3 aux tirs dont 1/3 à 3pts), 1 rebond



Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder : 93-96

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 15 minutes de jeu, 0 point (0/2 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 5 ballons perdus, 1 faute



Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers : 101-102

Indiana Pacers - Chicago Bulls : 115-122

San Antonio Spurs - Houston Rockets : 131-106

Denver Nuggets - New Orleans Pelicans : 105-113