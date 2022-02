NBA : Le Hall of Fame se rapproche encore pour Manu Ginobili

Whalen également en lice

Manu Ginobili a fait un pas de plus vers l’intronisation au Hall of Fame du basketball. L’ancien arrière des San Antonio Spurs, champion NBA à quatre reprises, fait bien partie des onze finalistes annoncés ce vendredi par Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Deux fois sélectionné pour le All-Star Game et élu meilleur sixième homme en 2008, l’Argentin n’est toutefois pas le seul ancien joueur NBA sur les rangs pour être immortalisé. Déjà candidats à un tel honneur ces dernières années, Hugh Evans, Tim Hardaway, Michael Cooper et Marques Johnson sont une nouvelle fois à une marche de rejoindre leurs glorieux aînés au sein du « Temple de la Renommée », installé à Springfield, dans le Massachusetts. « C’est un honneur immense d’être nommé finaliste et nous sommes ravis de reconnaître les réalisations de ces hommes et femmes exceptionnels, qui ont laissé un impact durable sur le basketball », a déclaré à cette occasion Jerry Colangelo, président du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.Au côtés de ces cinq joueurs, quatre anciennes joueuses sont également candidates à une entrée au Hall of Fame cette année. Championne WNBA à trois reprises, sélectionnée cinq fois pour le All-Star Game mais également double championne olympique, Lindsey Whalen est la figure de proue de cette sélection. Elle est accompagnée de Leta Andrews, Swin Cash et Marianne Stanley. Entraîneur au niveau universitaire pendant 45 ans, dont les quinze dernières à West Virginia, Bob Huggins peut également ambitionner de faire son entrée au Hall of Fame, tout comme l’entraîneur qui avait mené les Seattle SuperSonics aux Finales NBA en 1996, George Karl. C’est désormais le comité d’honneur du Hall of Fame qui va devoir voter pour désigner ceux qui feront leur entrée cette année. L’annonce des heureux élus est prévue le 2 avril prochain, en marge du Final Four masculin de la NCAA, organisé à La Nouvelle-Orléans. La cérémonie d’entrée au Hall of Fame, quant à elle, aura lieu les 9 et 10 septembre.