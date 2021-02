NBA : Le gros coup des Celtics et des Raptors

L'affiche de la nuit : LA Clippers - Boston

Le MVP de la nuit : Nikola Vucevic

Le flop de la nuit : Brooklyn

Le Français de la nuit : Rudy Gobert

Après un road-trip de six matchs, les Clippers étaient de retour à Los Angeles, mais le Staples Center ne leur a pas réussi. Les Californiens se sont inclinés 115-119 contre Boston au terme d'une rencontre qu'ils ont pourtant dominée pendant deux quarts-temps et demi. Les Clippers, privés de Paul George, touché au pied, menaient en effet de seize points juste avant la mi-temps, face à des Celtics où manquaient à l'appel Jaylen Brown et Marcus Smart. Mais en l'absence de ses deux compères, Jayson Tatum a pris les choses en main.C'est à ce moment que les Clippers ont égalisé à 102-102 grâce à Marcus Morris. Les deux équipes sont restées à égalité jusqu'à 108-108. Lou Williams a ensuite donné l'avantage aux Clippers (112-111) à 46 secondes de la fin, mais Boston s'est détaché irrémédiablement grâce à un 6-0 (tir à 2 points de Kemba Walker, lancers-francs de Tristan Thompson et Grant Williams) et s'est finalement imposé de quatre points. Malgré les 28 points, 11 rebonds et 5 passes de Kawhi Leonard, les Clippers doivent s'incliner pour la septième fois de la saison.Orlando a enfin gagné un match après quatre défaites d'affilée, et le Magic peut dire un grand merci à sa star Nikola Vucevic. Lors de la victoire 123-119 contre Chicago, le pivot a inscrit 43 points, à 17 sur 29 aux tirs (dont 4 sur 10 à 3 points) et pris 19 rebonds.. Bien aidé par un Evan Fournier à 20 points, Vucevic a permis à Orlando de mener pendant quasiment tout le match, Chicago ne prenant les commandes que pendant quelques minutes (6 points d'avance) au coeur du deuxième quart-temps. Le Magic reste néanmoins onzième du classement de la Conférence Est, avant un nouveau match contre Chicago ce samedi.Dixième défaite de la saison pour les Nets ! Brooklyn s'est incliné 117-123 à domicile contre des Toronto Raptors qui vont beaucoup mieux, et qui signent leur troisième victoire de suite. Il faut dire que les Nets avaient de quoi être perturbés par la situation autour de Kevin Durant. La star, qui a déjà eu le coronavirus au printemps, s'est en effet retrouvée durant la journée avec une personne dont le test s'est avéré "non concluant"., puis a finalement pu jouer tant que le résultat du test de la personne en question n'était pas positif. Après avoir débuté sur le banc, il a donc pu disputer 19 minutes, le temps de marquer 8 rebonds, prendre 6 rebonds et délivrer 5 passes, puis on lui a appris que la personne avait finalement été testée positive, le contraignant à se mettre en quarantaine en tant que cas contact. Il est donc sorti du terrain. Les Raptors n'ont quant eux pas été perturbés et ont mené pendant toute la première mi-temps, puis ont pris un avantage définitif à 3'45 de la fin, pour s'imposer de six points.(15pts, 5rbds, 5pds pour Kyrie Irving, 17pts, 7rbds, 12pds pour James Harden côté Nets).Cinq Français étaient sur les parquets ce vendredi, et si Evan Fournier et Nicolas Batum ont été bons, Rudy Gobert l'a été également, avec l'actuelle meilleure franchise de la Ligue. Le pivot a contribué à la victoire 138-121 de Utah à Charlotte eLe Jazz en est désormais à 14 victoires sur les 15 derniers matchs, avant un bon test à Indiana dimanche.- Chicago Bulls : 123-119>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 29 minutes de jeu, 20 points (6 sur 13 aux tirs dont 3/7 à 3pts), 3 rebonds, 4 passes, 3 ballons perdus, 3 fautes>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas jouéBrooklyn Nets -: 117-123>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 14 minutes de jeu, 8 points (3 sur 7 aux tirs dont 2/4 à 3pts), 2 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 1 fauteCharlotte Hornets -: 121-138>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 27 minutes de jeu, 12 points (4 sur 4 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 15 rebonds, 4 contres, 3 ballons perdus, 5 fautesOklahoma City Thunder -: 103-106>>> Théo Maledon (OKC) n'a pas joué, en raison du protocole sanitaire- Detroit Pistons : 109-92>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 18 minutes de jeu, 2 points (1 sur 4 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 3 rebonds, 1 interception, 2 ballons perdus, 1 faute>>> Killian Hayes (DET), blessé à la hanche, n'a pas jouéLos Angeles Clippers -: 115-119>>> Stats de Nikola Batum (LAC) : 39 minutes de jeu, 16 points (6 sur 11 aux tirs dont 4/7 à 3pts), 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 2 ballons perdus, 3 fautes- Washington Wizards : 122-95Cleveland Cavaliers -: 105-123Indiana Pacers -: 113-114