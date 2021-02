NBA : Le duo Beal - Westbrook enfin rodé à Washington ?

Et si les Wizards étaient enfin lancés ? Quelques semaines après avoir recruté Russell Westbrook, échangé contre John Wall avec les Houston Rockets décembre 2020, l'équipe de Scott Brooks tourne enfin à plein régime. En effet, si le début de saison avait fait craindre le pire, Washington a depuis bien redressé la barre. Alors que l'équipe comptait seulement cinq victoires lors des 20 premiers matchs de cette nouvelle saison, la franchise affiche depuis un bilan de huit victoires pour deux défaites depuis le 9 février.



De plus, les pensionnaires de la Capital One Arena restent sur une très belle série de cinq succès de suite, et non des moindres face à Boston (104-91), Houston (131-119), Denver (130-128), à Portland (111-118) et donc face aux Los Angeles Lakers (124-127, ap), privés d'Anthony Davis. Dans la nuit de lundi à mardi, au Staples Center, les Wizards ont en effet renversé la situation pour l'emporter en prolongation, après avoir compté jusqu'à 17 points de retard au début du 3eme quart-temps

Les Wizards gardent les pieds sur terre



Pour cela, ils ont encore une fois pu compter sur leur duo, à savoir Beal (33 points, 7 rebonds et 6 passes) et Westbrook (32 points, 14 rebonds et 9 passes), dont la magie semble enfin opérer ensemble. Si l'arrière a réalisé un début de saison dans ses standards, le numéro 4 est sur une bonne passe et permet enfin à son équipe d'aller de l'avant avec un jeu plus épuré de sa part.



« Cela a été difficile, mais nous sommes restés unis. C'est l'essentiel. Si vous êtes rattrapés par tout ce qui se passe, les équipes et les joueurs ont tendance à se séparer, mais nous restons unis et communiquons sur la manière de devenir une meilleure équipe, et cela a porté ses fruits pour nous », expliquait d'ailleurs le nouveau numéro 3 de Washington. Pour sa part, Beal confiait que « ça fait du bien, mais en même temps, nous n'avons toujours rien fait. » Revenus dans la course aux playoffs à l'Est, les Wizards passeront un nouveau test dans la nuit de mardi à mercredi face aux Clippers.

