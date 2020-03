Battus par les Clippers le jour de la reprise de la saison et le jour de Noël, les Lakers ont enfin réussi à battre leur voisin ! Au Staples Center, dans un match qu’officiellement les Clippers recevaient à la mi-journée, les Lakers se sont imposés 112-103 dans le choc du jour en NBA, qui était une véritable finale de Conférence avant la lettre. Les quatre stars, LeBron James, Anthony Davis, Paul George et Kawhi Leonard ont offert quelques actions de grande classe, mais au final, ce sont les Lakers qui ont montré qu’ils étaient bien les patrons de la Conférence. Les Clippers ont pourtant mené de neuf points au cœur du deuxième quart-temps, portés par un Paul George auteur de 26 de ses 31 points du match en première mi-temps. Mais à l’image de George, les Clippers ont clairement baissé d’un ton en deuxième mi-temps et les Lakers d’Anthony Davis (30pts, 8rbds) et LeBron James (28pts, 7rbds, 9pds), bien aidés par un excellent Avery Bradley (24pts) en ont profité. Les Violet Or comptent désormais six victoires d'avance sur leurs rivaux du jour et se rapprochent de la place de n°1 à l'Ouest.



Brooklyn gagne avec son nouveau coach

Au lendemain du remplacement de Kenny Atkinson, en place depuis trois ans et demi, par Jacque Vaughn, Brooklyn recevait Chicago au Barclays Center, et cela s'est bien passé pour les Nets, avec une victoire 110-107. Les septièmes de la Conférence Est ont tremblé jusqu'à la fin, mais ont fini par avoir le dernier mot face aux onzièmes. Les Bulls ont certes mené à plusieurs reprises, mais jamais de plus de cinq points et seulement en première mi-temps. Brooklyn a pris les commandes assez largement dans le troisième quart, pour compter treize points d'avance, mais Chicago est revenu petit à petit, et le score n'était que de 105-102 à 34 secondes de la fin, puis 108-107 à quatre dixièmes du buzzer, mais Spencer Dinwiddie a scellé la victoire des Nets aux lancers-francs. C'est d'ailleurs lui qui termine meilleur marqueur de son équipe, avec 24 points (23pts pour Otto Porter Jr côté Bulls).

Les Pelicans peuvent toujours y croire

Plus que quatre victoires d'écart entre New Orleans et la huitième place de la Conférence Ouest occupée par Memphis ! Les Pelicans (10emes) ont signé un facile succès sur le parquet de Minnesota, avant-dernier (120-107) et peuvent donc toujours rêver des play-offs, à 18 journées de la fin. Les Timberwolves, toujours privés de Karl-Anthony Towns et avec un Malik Beasley à 21 points et 9 rebonds, n'ont quasiment pas existé durant cette partie. Après un début de match raté, (-17 en milieu de premier quart), ils ont réussi à égaliser au milieu du deuxième, mais New Orleans a accéléré après la mi-temps et n'a pas tremblé pour s'imposer. Jrue Holiday a été énorme et termine presque en triple-double (37pts, 9rbds, 8pds) alors que Zion Williamson a inscrit 23 points et pris 7 rebonds.



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 8 mars 2020

Brooklyn Nets - Chicago Bulls : 110-107

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 23 minutes de jeu, 1 point (0 sur 2 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 1 rebond, 2 passes, 3 ballons perdus, 5 fautes

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans : 107-120

Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers : 103-112

Boston Celtics - Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks

Washington Wizards - Miami Heat

Dallas Mavericks - Indiana Pacers

Houston Rockets - Orlando Magic

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs

New York Knicks - Detroit Pistons

Sacramento Kings - Toronto Raptors