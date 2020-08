NBA : Le coup d’envoi de la saison prochaine sans doute retardé

Fin de la saison NBA 2020 le 12 octobre au plus tard, draft le 16 octobre, début de la « free agency » le 18 octobre et reprise de la saison 2020-21 le 1er décembre. Telles étaient les grandes étapes annoncées au moment de l’officialisation de la reprise de la saison NBA dans la bulle d’Orlando. Mais le programme va sans doute être retardé, si l’on en croit les propos du commissionnaire Adam Silver tenus jeudi en marge de la « Draft Lottery », qui a vu les Minnesota Timberwolves hériter du premier choix de la prochaine draft. Silver souhaite en effet attendre pour lancer la prochaine saison, afin que les fans puissent enfin revenir dans les salles NBA. « Maintenant que nous travaillons sur la saison prochaine, je dirais que le 1er décembre, c’est un peu trop tôt pour moi. Notre objectif n°1, c’est de ramener les fans dans les salles. Donc, nous allons travailler avec l'association des joueurs afin de repousser encore un peu la date du début de saison prochaine et augmenter la probabilité d'avoir des fans dans les arènes, c'est ce que nous visons », a déclaré Adam Silver au micro d'ESPN, alors que le coronavirus a encore touché 46 500 personnes et en a tué 1404 jeudi aux Etats-Unis.

Un chevauchement avec les JO ? Selon Adrian Wojnarowski, la draft devrait être maintenue au 16 octobre, mais la « free agency » (avec des joueurs comme Paul Millsap, Hassan Whiteside, Marc Gasol ou encore Serge Ibaka qui sont concernés…) débuterait plus tard. Reste désormais à savoir si ce décalage de la saison avec peut-être deux mois, voire plus, de différence par rapport à une saison normale (qui reprend en principe fin octobre) n’entraînera pas un chevauchement avec les Jeux Olympiques de Tokyo, qui débuteront le 23 juillet 2021…