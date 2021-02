NBA : Le coup de gueule de Draymond Green

Les Warriors n’ont fait qu’une bouchée des Cavaliers lundi soir (129-98), deux jours après leur défaite face à Nets (117-134). Avec un Stephen Curry (36 points) meilleur marqueur du match, et un Draymond Green auteur de 16 passes (égalant ainsi son record en carrière), assorties de 6 points, 8 rebonds et 2 contres. Toujours aussi vocal, le défenseur de l’année 2017 s’est ensuite emporté devant les micros.



Pas en raison de la performance de son équipe qui, malgré l’absence de Klay Thompson, réalise un début de saison plus qu’honnête (15 victoires-13 défaites) et pointe à la 8e place de la conférence Ouest, soit le dernier strapontin pour les play-offs, mais pour dénoncer ce qu’il considère comme un double-standard. "Je voudrais parler de quelque chose qui m’agace vraiment : le traitement des joueurs dans cette ligue", a-t-il d’abord lancé.

Il veut "le même respect" que les franchises

"Le fait de voir Andre Drummond avant le match s’asseoir sur le côté et revenir en vêtements de ville parce qu’une équipe va le transférer, c’est de la connerie. Parce que quand James Harden a demandé un transfert et n’a pas lâché, il s’est fait détruire parce qu’il voulait changer d’équipe. Tout le monde a critiqué ce mec. Mais quand une équipe arrive et dit : "On veut transférer ce gars", et bien ce gars va devoir arrêter de jouer. Et s’il ne reste pas professionnel, alors c’est un cancer. Et il n’est pas bon pour le vestiaire, c’est lui le problème."



Drummond, que les Cavs veulent transférer, est donc resté sur le banc lundi soir à Oakland, et Green n’a pas manqué de rappeler certains autres cas, "comme Harrison Barnes qu’on sort du banc (pour lui annoncer qu’il est transféré, ndlr) ou DeMarcus Cousins qui découvre qu’il est transféré dans une interview après le All-Star Game. Et on continue à laisser faire." Pour le joueur des Warriors les joueurs NBA doivent être "traités avec le même respect et avoir les mêmes droits que les franchises." Sera-t-il entendu ?