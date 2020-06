NBA : Le coronavirus se propage en Floride, l'inquiétude grandit concernant la reprise

La reprise de la NBA serait-elle menacée ? Alors que la ligue nord-américaine de basketball doit reprendre ses activités dans le complexe ESPN Wide World of Sports d’Orlando à compter du 30 juillet prochain, la situation sanitaire en Floride commence à inquiéter. En effet, au cours des derniers jours, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 recensés dans l’Etat du sud-est des Etats-Unis ne cesse d’augmenter, dépassant la barre des 4000 ce samedi. De plus, une des régions de Floride les plus touchées est celle d’Orlando, avec 1000 cas détectés, et la propagation du virus n’est absolument pas contrôlée. Selon la chaîne américaine ESPN, le commissaire de la NBA Adam Silver s’est entretenu avec plusieurs responsables de haut-rang des équipes et, au cours d’une discussion qualifiée de tendue, a confirmé son intention de poursuivre les préparatifs alors que les équipes devraient commencer à rallier Orlando à compter du 7 juillet prochain.

Les joueurs posent la question des employés de Disney

« Nous surveillons de près les données en Floride et dans le comté d'Orange, a ainsi déclaré Mike Bass, porte-parole de la NBA, cité par ESPN. Nous allons continuer à travailler avec l'association des joueurs, des responsables de la santé publique et des experts médicaux en ce qui concerne nos plans. » Mais l’inquiétude n’a pas seulement atteint les dirigeants des franchises et de la NBA. En effet, à l’occasion d’une réunion, de nombreux joueurs ont exprimé leurs doutes quant aux plans établis pour conclure la saison. Et ce qui pose le plus de problème aux joueurs est l’absence de dépistage du coronavirus parmi les employés du groupe Disney qui s’occuperont de l’entretien des chambres ainsi que les chauffeurs des bus qui conduiront les joueurs entre leurs hôtels et le complexe où sera organisée la fin de la saison. Une inquiétude que les plans de la NBA, qui prévoient un nettoyage hebdomadaire des chambres en l’absence des joueurs par des employés qui ne s’occuperont que de l’hôtel concerné durant cette période, ne semble pas calmer. La reprise de la NBA reste donc encore incertaine.