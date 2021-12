NBA : Le coronavirus provoque le report de cinq matchs

La NBA doit prendre des mesures d’urgence. Alors que plusieurs équipes doivent composer sans certains de leur membres en raison du protocole sanitaire lié au coronavirus, la ligue nord-américaine a été contrainte de reporter pas moins de cinq matchs devant se dérouler dans les jours à venir. Avec pas moins de cinq joueurs déclarés positifs au coronavirus ce dimanche, les Cleveland Cavaliers ne sont pas en mesure d’affronter ce dimanche les Atlanta Hawks. Du côté des Brooklyn Nets, la situation ne va pas en s’arrangeant. La franchise new-yorkaise doit se passer des services de dix joueurs, dont Kevin Durant ou encore James Harden. N’étant pas assuré de pouvoir inscrire huit joueurs sur la feuille de match comme préconisé par la NBA, les Nets ne recevront pas les Denver Nuggets ce dimanche.

The NBA has announced the following: pic.twitter.com/rnNhuq0hc1