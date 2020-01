NBA : Le conseil de Giannis Antetokounmpo à Zion Williamson

Les grandes premières se succèdent en NBA. Après le premier match de Zion Williamson, la Grande Ligue se prépare à organiser le premier match de son histoire à Paris. Entre les deux, Giannis Antetokounmpo a été interrogé en conférence de presse sur les grands débuts du rookie de la Nouvelle-Orléans. Et le joueur de Milwaukee a semblé être impressionné par la première ligne de statistiques réalisée chez les professionnels par l'ancien étudiant de Duke. Le joueur des Pelicans a terminé son baptême avec 22 points dont 14 dans le dernier quart-temps, 7 rebonds et 3 passes décisives. De quoi séduire tous les observateurs. Dont le MVP en titre qui s'est permis de donner quelques conseils à celui qui compte le détrôner.

« Tu vas être un monstre, tout la Ligue le sait déjà »

« Oui, je sais qu’il a fait ses grands débuts hier. Je n’ai pas pu regarder le match car c’était déjà très tard ici, mais quand je me suis levé, j’ai regardé les highlights et j’ai vu qu’il avait marqué 17 points dans le quatrième quart-temps, ce qui est incroyable. Je suis vraiment très content pour lui. Je suis très heureux qu’il puisse revenir sur les parquets et faire ses débuts en NBA. Évidemment, c’est un garçon très costaud et le seul conseil que je pourrais lui donner c’est d’être patient, de travailler dur et de toujours rester en forme. J’ai vu quelques moments forts et qu’il avait parfois des problèmes avec son genou. Ne te précipite pas ! Ne force pas la décision. Tu vas être un monstre, toute la ligue le sait déjà. Vas-y pas après pas, jour après jour, garde une bonne hygiène de vie et quand tu reviens, aide ton équipe à gagner et dominer la ligue. » Dès le 5 février, le Maître pourra voir si l'élève a bien suivi ses conseils lors du match entre les Bucks et les Pelicans.