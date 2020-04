Aujourd’hui, le meneur de 27 ans réalise la meilleure saison de sa carrière (20.6 points, 6.8 passes et 3.5 rebonds de moyenne), et bénéficie d’un contrat plus conforme à son talent. Un contrat de 34 millions sur trois ans dont il a voulu ouvrir une partie à des investisseurs, via des jetons virtuels (tokens).

Ce qui fait toujours l’objet d’âpres négociations avec la NBA. Mais grâce à plusieurs ajustements, il compte bientôt parvenir à ses fins. Une requête atypique pour un joueur qui l’est tout autant. Sur les réseaux sociaux, le vainqueur du Skills Challenge du All- Star Game en 2018 parvient aussi à se différencier.



Car il s’y comporte comme un fan et n’hésite jamais à livrer le fond de sa pensée sur Twitter. Ce qui peut lui attirer quelques inimitiés. Comme lorsqu’il avait estimé qu’une action de LeBron James, qui avait fait passer le ballon entre les jambes d’un coéquipier pour effacer deux adversaires, était involontaire. Ce qui avait déclenché la furie des fans du "King".

Pas de quoi impressionner ou faire taire Dinwiddie, encore plus actif sur le réseau social à l’oiseau bleu durant cette interruption de la saison en raison de la crise sanitaire. Il a d’ailleurs proposé, toujours sur Twitter, un tournoi avec les 30 équipes de la ligue pour finir la saison. La NBA étudiera-t-elle cette solution ? Ses dirigeants sont en tout cas habitués à négocier avec Spencer Dinwiddie...

@NBA I think we’re looking at a 28 team tournament. Top 4 seeds get a bye. Teams 27, 28, 29, 30 have the neutral site play in games March madness style in a best of 3.

Then the round of 28 is best of 5.

And then the round of 16 etc proceeds as usual! https://t.co/caaFSdxzS4 pic.twitter.com/02N0rBtbqO