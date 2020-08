NBA : L’arrêt de la saison mis sur la table par les Clippers et les Lakers

The Milwaukee Bucks have boycotted Game 5 of their First Round series vs. the Orlando Magic this afternoon.

The team provided the following statement: pic.twitter.com/ul5rMlitlS



— Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Pas de consensus au sein des joueurs, une nouvelle réunion déjà prévue

La protestation s’étend dans le sport aux Etats-Unis. Alors que le pays a une nouvelle fois été secoué par une affaire de violence policière à l’encontre d’un membre de la communauté noire dans le Wisconsin, la NBA a décidé de reporter les matchs initialement prévus ce mercredi en réponse au boycott entamé par les Milwaukee Bucks, installés dans le même Etat. Mais, selon plusieurs médias américains, les joueurs ne veulent pas en rester là. A l’occasion d’une réunion en présence des dirigeants du syndicat des joueurs, Chris Paul et Andre Iguodala, les joueurs des Los Angeles Clippers et des Los Angeles Lakers ont mis sur la table leur volonté de ne pas aller au terme de la saison, qui a repris le 31 juillet dernier dans la bulle d’Orlando après quatre mois d’arrêt en raison de la crise sanitaire.Si, d’après le Los Angeles Times, tant LeBron James, qui a également appelé à la mobilisation des propriétaires de franchises, que Kawhi Leonard ont pris la parole pour défendre l’idée de stopper de manière définitive la saison en signe de protestation, une position aussi radicale ne fait pas l’unanimité entre les joueurs et les franchises. En effet, seuls les Clippers et les Lakers sont sur cette ligne dure. De plus, la décision prise de manière unilatérale par les Milwaukee Bucks de boycotter le match 5 de leur série face au Orlando Magic ce mercredi, dont l’initiative reviendrait au seul George Hill, est reprochée par certains joueurs en raison d’un manque de discussion globale sur le sujet. Toutefois, les joueurs ont d’ores-et-déjà convenu d’organiser une nouvelle réunion sur le sujet ce jeudi à 17h00 (heure française) pour échanger à nouveau et tenter de trouver un compromis. Face aux tensions au sein de la bulle d’Orlando, la NBA pourrait également statuer sur un report des trois matchs programmés ce jeudi (Utah-Denver, LA Clippers-Dallas et Boston-Toronto).