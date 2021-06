NBA - LaMelo Ball rookie de l'année !

A 19 ans, LaMelo Ball a marqué en moyenne 15,7 points, 5,9 rebonds, 6,1 passes décisives et réalisé 1,59 interceptions au cours de ses 51 matches avec Charlotte. Un score meilleur que celui de tous les autres débutants 2021 en passes décisives et interceptions. Son impressionnante première saison a été marquée par un triple-double lors d'un match contre les Atlanta Hawks en janvier faisant de lui le plus jeune joueur de l'histoire NBA a réaliser cette performance. Il avait aussi marqué les esprits en inscrivant 34 points contre le Utah Jazz en février. Il avait été choisi par les Hornets en troisième position de la draft 2020, après avoir passé la saison 2019-2020 avec les Illawara Hawks de la Ligue australienne plutôt que de rejoindre le championnat universitaire américaine.

Ball s'était brisé le poignet en mars et avait retrouvé les parquets début mai. Il est le plus jeune de trois frères basketteurs qui se sont illustrés au cours de leurs études secondaires en Californie. Son frère aîné Lonzo Ball, 23 ans, a été le deuxième choix de la draft 2017, choisi par les Los Angeles Lakers avant d'être échangé aux New Orleans Pelicans. LiAngelo Ball, 22 ans, attend de son côté d'intégrer la NBA.