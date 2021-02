NBA : LaMelo Ball à vitesse grand V

Deux jours après avoir débuté son premier match NBA sur le parquet de Miami,

LaMelo

Ball a eu droit à sa deuxième titularisation mercredi soir lors de la rencontre entre les

Hornets

et les

Sixers

. En l’absence de Terry Rozier (cheville)

et

P.J. Washington

(pied), James

Borrego

a en effet lancé le benjamin des frères Ball d’entrée ainsi que Miles Bridges, pour la première fois de la saison. Et si la première de Ball dans le cinq de départ s’était soldée p

ar une victoire en prolongation chez le vice-champion (121-129), il n’a cette fois pu empê

(111-118), dans le sillage d’un Joel

Embiid

toujours aussi impressionnant (34 points et 11 rebonds).



Nerveux pour sa première

Pas de quoi rougir donc, face à un prétendant au titre, même si le pivot camerounais et ses coéquipiers et ses coéquipiers ont mis fin à une série de trois victoires de rang de leurs hôtes.

Apparu nerveux et gêné par les fautes (5) pour sa grande première dans le cinq de départ,

le troisième choix de la dernière draft

, qui avait

tout de même

compilé

14 points, 7 passes et 5

passes décisives, a cette fois terminé meilleur marqueur des

Hornets

, à égalité avec Gordon Hayward, avec son deuxième meilleur total de points en NBA (22),

assortis de 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, mais aussi 6 balles perdues.



Borrego : "Mon but est qu’il joue 72 matchs, qu’il grandisse et se développe"

Celui qui avait signé 27 points, son record, le week-end dernier lors de la victoire face aux Bucks continue en tout cas à progresser, et affiche déjà des statistiques quasiment similaires à celles de son grand frère Lonzo en carrière (12,7 points, 6 passes et 5,9 rebonds pour LaMelo contre 10,9 points, 6,4 passes et 5,9 rebonds pour le meneur des Pelicans, drafté en 2017). Et alors que les Hornets, avec 10 victoires pour 12 défaites, sont aujourd’hui à la 8e place de la conférence Est et virtuellement qualifié pour les play-offs, leur coach veut prendre le temps de développer son jeune meneur (19 ans), mais qui a déjà évolué en Lituanie et en Australie. "C’est un nouvel environnement pour lui. J’adore le championnat australien, mais ce n’est pas la même chose. Mon but est qu’il joue 72 matchs, qu’il grandisse et se développe. Et je lui demande d’être régulier, de défendre, de prendre des rebonds, d’augmenter le rythme et de jouer avec beaucoup de confiance. Et c’est ce qu’il fait", apprécie-t-il ainsi.