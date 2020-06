NBA : LaMarcus Aldridge ne verra pas Orlando

Présents en play-offs sans discontinuer depuis 1997, les San Antonio Spurs espèrent se qualifier pour la 23eme saison d’affilée pour les phases finales. Mais il faudra un miracle. Non seulement les Texans comptent cinq victoires de retard sur Memphis, huitième de la Conférence Ouest, alors que les franchises ne disputeront que huit matchs chacune lors de la reprise de la saison le 31 juillet à Orlando, mais ils ont également perdu leur star LaMarcus Aldridge. L’ailier fort (ou pivot) de bientôt 35 ans a subi une arthroscopie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et ne pourra plus rejouer cette saison. L’annonce a été faite ce lundi par les Spurs, mais l’opération a eu lieu le 24 avril.

Près de 19 points de moyenne « Je suis déçu de ne pas finir la saison avec mes coéquipiers, mais excité car je serai complètement prêt pour la prochaine saison, et la suite », a réagi l’ancien joueur de Portland, qui s’est blessé le 21 février contre Oklahoma et a ensuite manqué six matchs, avant que la saison ne soit interrompue. La prochaine saison doit débuter le 1er décembre, ce qui lui laisse en effet le temps de se rétablir. Cette saison, LaMarcus Aldridge, qui a encore un an de contrat avec les Spurs, a tourné à 18,9 points et 7,4 rebonds de moyenne en 53 matchs.