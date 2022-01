NBA - Lakers : Retour dans l'effectif de Sekou Doumbouya

OFFICIAL: The Lakers have signed Sekou Doumbouya to a two-way contract pic.twitter.com/4s5FggUSx5

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 12, 2022

Doumbouya a une deuxième chance

Sekou Doumbouya ne retrouvera pas le Vieux Continent dans l’immédiat. Alors qu’un joueur comme Axel Toupane a préféré revenir en France après avoir été coupé par les Golden State Warriors en amont de la saison, le natif de Conakry a continué d’y croire. En novembre dernier, l’ailier ou ailier fort a dû céder sa place dans l’effectif des Los Angeles Lakers à Chaundee Brown Jr après n’avoir pu jouer que deux matchs et avoir été blessé à un pied. Coupé alors qu’il avait signé un contrat « two-way » en début de saison, l’ancien joueur de Poitiers et Limoges va faire un retour totalement inattendu aux côtés de LeBron James. En effet, alors que le pivot Jay Huff a subi le même sort alors qu’il vit sa première saison en NBA, Sekou Doumbouya profite de la place ainsi libérée pour intégrer à nouveau l’effectif des Lakers avec l’objectif d’y rester jusqu’au terme de la saison.Un peu plus de deux ans après avoir été drafté en 15eme position par les Detroit Pistons, avec lesquels il n’a pas forcément eu la chance de briller, Sekou Doumbouya pensait se poser à Los Angeles, où il est arrivé après avoir passé quelques semaines aux Brooklyn Nets puis avoir été coupé par les Houston Rockets, mais son premier passage n'a pas été à la hauteur de ses espérances. Comme en début de saison, le joueur de 21 ans a signé un contrat « two-way » avec les Los Angeles Lakers. Autrement dit, il pourra autant évoluer avec la franchise californienne en NBA qu’avec sa filiale en G-League, les South Bay Lakers. Mais l’essentiel pour celui qui porte le numéro 45 sera de grappiller un maximum de temps de jeu aux côtés de joueurs tels LeBron James ou Anthony Davis et profiter de cette deuxième chance en Californie pour faire ses preuves dans le but de lancer sur de bons rails sa carrière dans la prestigieuse ligue nord-américaine.