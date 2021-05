NBA - Lakers : LeBron James prêt à relever le défi

Neuf matchs pour éviter le play-in... et les Clippers ou Denver

Âgé de 36 ans, LeBron James n’avait encore jamais été absent pendant vingt matchs de suite, son précédent « record » étant de 17 lors de sa première saison chez les Lakers. Vendredi, « King James » a donc mis fin à cette longue absence, en revenant sur les parquets pour la réception des Sacramento Kings, après avoir soigné sa cheville droite. Et le quadruple champion était très heureux de revenir, même si son équipe s’est inclinée 106-110. « Pour mon premier match en six semaines, je me suis bien senti. Ma cheville tirait un peu par moments. Mais j’en suis sorti indemne, c’est bien. C’est un bon début. Mais plus je jouerai de matchs, mieux ça ira. Les minutes sur le parquet vont aider.Au cours des six dernières semaines, c'est tout ce que j'ai fait, j’étais dans l'urgence de revenir et de jouer. Je savais que je ne reviendrais pas à 100%. C’est impossible. Je ne pense pas que je reviendrai à 100% d’ici la fin de ma carrière. Ne pas jouer, franchement c’était horrible pour moi. J’étais plus stressé que jamais. Mais je suis heureux de jouer maintenant, il y a un peu moins de stress. »Son entraîneur Frank Vogel évidemment très heureux aussi de ce retour : "Je pense qu’il a été bon. C’est très encourageant. Je pensais qu’il aurait plus de mal à se mettre en jambes, mais il avait l’air en bonne condition physique. » Compter sur un LeBron James au meilleur niveau possible sera indispensable pour les Lakers d’ici la fin de la saison régulière. Actuellement septièmes de la Conférence Ouest, ils ne sont pas encore à l’abri de devoir jouer le play-in, et pourraient affronter Denver ou les Clippers au premier tour des play-offs. Mais LeBron James est prêt à relever le défi : «» Pour leurs derniers matchs, les Lakers recevront Toronto, Denver, Phoenix, New York et Houston (le 12 mai, jour où ils lèveront la bannière de champions 2020 au plafond du Staples Center) et se déplaceront chez les Clippers, à Portland, à Indiana et New Orleans. Pas simple !