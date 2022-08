NBA - Lakers : Lebron James pour trois ans de plus, c'est officiel !

LeBron James (37 ans, 2,06m) va bien passer trois saisons de plus dans la Cité des Anges. Mercredi, deux des médias américaines les mieux renseignés en matière de NBA ESPN et The Athletic avaient assuré que le "King" s'apprêtait à prolonger de deux années supplémentaires son contrat chez les Los Angeles Lakers, avec option pour une troisième saison de plus, en 2024-2025. La franchise californienne a confirmé l'information jeudi et ainsi officialisé la prolongation de contrat de leur superstar jusqu'en 2025.

Le montant de l'opération n'a pas encore été révélé, mais là encore à en croire des sources bien informées, la prolongation du quadruple champion NBA sous les couleurs de ces Lakers affichant 17 titres à leur impressionnant palmarès - même si le dernier remonte à 2020, dans la bulle d'Orlando - s'élèverait à 97,1 millions de dollars. "LeBron James a accepté une prolongation de contrat de deux ans d'un montant de 97,1 millions de dollars - incluant une option pour la saison 2024-2025", avait ainsi dévoilé le célèbre insider Adrian Wojnarowski dès mercredi.



Le joueur le mieux payé de l'histoire de la NBA



Du côté de L.A, conserver le joueur ayant marqué le plus de points (7 631) en play-offs dans toute l'histoire de la ligue représente en tout cas énormément. Rob Pelinka, le directeur général de la franchise, n'a d'ailleurs pas tardé à se réjouir au nom des Lakers au complet de cette marque de confiance venue de celui qui avait rejoint la Cité des Anges en 2018 après quatre nouvelles saisons chez lui à Cleveland, où il avait fait son retour après quatre ans passés du côté de Mimai, et à qui il restait un an de contrat.

"LeBron est un des meilleurs joueurs de sa génération et en tant qu'homme, son impact est tout aussi grand. Nous sommes très excités de pouvoir continuer l'aventure avec lui." James, qui touchera au passage une prime de 15% à la signature, devient du même coup le joueur le mieux payé qu'ait connu la NBA, avec un salaire de 111 millions de dollars et 532 millions de dollars garantis. Jusqu'à maintenant, seul Kevin Durant pouvait se vanter de toucher davantage.