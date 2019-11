Il est dans la Ligue depuis 17 ans pourtant LeBron James n’en finit plus de surprendre d’année en année. Annoncé sur le déclin après une première saison aux Lakers « ratée »,voire même dans l’histoire du basketball. Il y a quelques heures, Scottie Pippen concédait d’ailleurs que malgré ses 34 ans, James est au meilleur de sa forme depuis ses débuts en 2003. « LeBron James est actuellement dans le prime de sa carrière, a déclaré l’ancien lieutenant de Michael Jordan. Il gère mieux son corps, il gère ses minutes et il gère ses possessions sur le terrain. Bien sûr on le voit encore remonter le terrain et stopper un gars en transition, mais il y a cette capacité à être un meilleur général sur le terrain. »Alors que tous les regards sont tournés vers Luka Doncic, Giannis Antetokoumpo ou encore James Harden, l’ancien Cavalier est toujours dans la course pour décrocher un 5eme titre de MVP.Des statistiques impressionnantes à un tel âge et qui pourraient lui permettre de rejoindre Bill Russell et His Airness à une longueur du record de Kareem Abdul-Jabbar (6). Un objectif compliqué mais pas irréalisable tant la blessure contractée la saison dernière semble avoir donné une seconde jeunesse à LeBron James, tout comme l’arrivée d’Anthony Davis à ses côtés et le duel de Los Angeles qui est en train de s’écrire avec le duo Leonard - George.





Mercredi, il est d’ailleurs rentré un peu plus dans l’histoire de la NBA lors de la victoire face aux Pelicans (114-110). Avec ses 29 points, il a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant réussi à atteindre les 33 000 points en carrière. Avant sa performance à la Nouvelle-Orléans, ils n’étaient que trois à y être arrivés : Abdul-Jabbar encore et toujours (38 387 points), Karl Malone (36 928 points) et Kobe Bryant (33 643 points). Avec un peu plus de 600 points à rattraper mais encore deux ans de contrat minimum, James peut clairement viser grimper sur le podium et écrire un peu plus son nom en lettre capitale. Ce ne sont pas les Lakers, premiers de l’Ouest et à la recherche de leur lustre d’antan, qui vont s’en plaindre.

Anthony Davis s'est amusé pour son retour chez les Pelicans :