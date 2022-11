NBA - Lakers : LeBron James blessé à l’aine

LeBron James à 1076 points du record

Inquiétude pour LeBron James du côté des Lakers. La superstar n’a pas pu aller au bout du match contre les Clippers ce mercredi, perdu 114-101 par les Violet et Or. James est sorti à près de six minutes de la fin, après avoir marqué 30 points, pris 8 rebonds et délivré 5 passes décisives en 32 minutes, en raison d’une blessure à l’aine, subie après un contact avec Paul George dans la raquette. « Je me sens bien, à part la blessure. Nous ferons des examens demain et on verra.», a confié LeBron James en conférence de presse, précisant que cette douleur à l’aine n’était pas aussi intense que celle subie à Noël 2018, qui l’avait contraint à manquer 17 matchs.« Nous le laisserons d'abord voir notre personnel médical. C'est juste beaucoup d'adversité. Il s'est donné à fond pour être là pour nous et jouer à un haut niveau. Il allait vraiment, vraiment bien ce soir. Mais c'est la NBA, les gars. Vous devez être prêt pour tout, nous verrons quels seront les résultats une fois qu'il aura été évalué et nous serons prêts à aller de l'avant », a déclaré de son côté le coach Darvin Ham, qui se serait bien passé d’une blessure de sa star.Les Lakers vont jouer quatre matchs à domicile (Sacramento, Brooklyn, Detroit, San Antonio) pour tenter de remonter au classement, eux qui sont actuellement avant-derniers de l’Ouest. A ce rythme-là, le seul temps fort de la saison de la franchise va être le record de points en raison régulière de Kareem Abdul-Jabar, que LeBron James doit battre dans les prochains mois. L'ancien joueur de Cleveland et de Miami est désormais à 1076 points du record, qu'il pourrait donc battre dans 45 matchs s'il poursuit à cette moyenne de 24 points par match. Mais pour cela, il ne faudra pas être blessé trop longtemps.