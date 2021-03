NBA - Lakers : Le retour d'Anthony Davis encore repoussé

Anthony Davis n’est toujours pas prêt de reprendre la compétition. Blessé au mollet droit et au tendon d’Achille, le pivot star des Lakers est absent depuis le 15 février. Les premières informations sur sa période d’indisponibilité laissaient entendre que l’international américain manquerait un mois de compétition. Mais voilà, la date de son retour, reportée une première fois de deux semaines, est à nouveau décalée. Dans un communiqué partagé en masse par les médias américains ces dernières heures, les Lakers ont donné des nouvelles de leur joueur. « Anthony Davis a été réexaminé par le personnel médical de l'équipe plus tôt dans la soirée. Il continue de progresser dans son rétablissement et a été autorisé à avancer son travail sur le terrain. Des mises à jour supplémentaires seront données lorsque cela sera nécessaire », a déclaré le champion NBA en titre sans donner de date de retour.

Retour progressif à l'entrainement

Le porte-parole des Lakers a donné plus de précisions sur ce retour progressif sur le parquet. Celui-ci comprend « un volume et une intensité accrus dans les exercices de tir, de dribble et de position spécifique », a-t-il dit dans des propos rapportés par ESPN. Samedi matin (heure française), l’entraineur des Lakers, Frank Vogel, a confirmé que son pivot huit fois All-Star est évalué tous les jours mais qu’il « est encore loin (d’un retour, ndlr), donc rien de concret du point de vue du calendrier ». Les Lakers devraient donc se passer d’Anthony Davis pour encore plusieurs matches. Une absence importante pour la franchise californienne qui doit également faire sans LeBron James, victime d’une entorse de la cheville droite samedi dernier contre Atlanta, dont un retour à la compétition ne devrait pas intervenir avant début mai. King James et A.D. manquent cruellement à leur équipe. En s’imposant cette nuit face à Cleveland (100-86), les Lakers ont mis fin à une série de quatre défaites.