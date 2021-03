NBA - Lakers : Encore deux semaines sans Anthony Davis

Les Lakers devront patienter encore un peu avant de retrouver Anthony Davis. Le pivot star de la franchise californienne, blessé le 15 février au mollet contre Denver, devait manquer un mois de compétition à s’en référer aux dires du champion NBA en titre. Cependant, la récupération est plus longue que prévu. L’équipe de Los Angeles a fait un point sur la convalescence de son joueur et annoncé qu’il ne reviendra pas sur les parquets avant deux semaines. « Anthony Davis a été examiné par les médecins de l'équipe ce soir. Il progresse dans son rétablissement et a été autorisé à entrer dans la phase suivante de son processus de retour au jeu. Il sera réévalué par les médecins de l'équipe dans deux semaines et une mise à jour sera donnée à ce moment-là », ont indiqué les Lakers, désireux de ne prendre aucun risque leur intérieur qui, bien qu’il ait été choisi pour participer à son huitième All-Star Game, n’a pu tenir sa place lors de cette édition 2021.

Un retour début avril ?

Les temps sont durs pour le troisième de la Conférence Ouest sans Davis. En son absence, LeBron James et ses coéquipiers ont déjà joué onze matchs pour un bilan de quatre victoires et sept défaites. Et il faudra rajouter à minima neuf rencontres sans A.D. Parmi elles, un déplacement chez les Warriors (16 mars), un autre à Phoenix (24 mars), second de la Conférence Ouest, ou encore la réception du leader à l’Est, Philadelphie (26 mars). En plus d’Anthony Davis, la franchise de Los Angeles doit faire sans Marc Gasol dans la raquette. L’Espagnol a manqué les trois derniers matchs en raison du protocole de santé. Damian Jones, qui a renouvelé son contrat de dix jours avec les Lakers, a ainsi l’opportunité de se montrer. Ce dernier a marqué sept points en quinze minutes cette nuit au Staples Center contre les Pacers, match remporté par les Californiens (105-100).