NBA : Lakers, Doncic, Bucks… Les grandes interrogations de la saison

Les Lakers en mode back-to-back ?

Champion en titre, Los Angeles vise sans se cacher le doublé cette saison. Avec son recrutement cinq étoiles (Dennis Schröder, Montrezl Harrell, Marc Gasol, Wes Matthews), la franchise californienne a apporté du sang neuf à son groupe pour combler les départs de certains cadres (Rajon Rondo, JaVale McGee, Dwight Howard, Danny Green, Avery Bradley). A peine deux mois après leur titre décrochée dans la bulle contre Miami (4-2), les Angelenos s’apprêtent à repartir au combat avec toujours leur duo majeur sur le terrain : LeBron James - Anthony Davis. Suffisant pour faire office de favori à l’Ouest et prétendre à une 18ème bague pour les Purple and Gold. Cela ferait des Lakers l’organisation la plus titrée de l’histoire de la NBA.

Luka Doncic, le MVP 2021 ?

All-Star en 2020 et quatrième des votes pour le MVP derrière Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden, Luka Doncic a illuminé la Ligue pour sa… deuxième saison en NBA. Affichant des statistiques ahurissantes (28.8 pts, 9.4 rbs, 8.8 ast), le Slovène a poursuivi son exercice de rêve dans la bulle d’Orlando, livrant une série phénoménale au premier tour des Playoffs contre les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George (31 pts, 9.8 rbs, 8.7 ast). Alors, la prochaine étape est-elle la récompense individuelle suprême ? En attirant Josh Richardson, les Mavericks ont eu la bonne idée d’adjoindre un joueur dur au mal pour aider Luka Doncic en défense. Plus globalement, si Dallas parvient à se hisser sur le podium de l’Ouest, l’ancien du Real Madrid ne sera pas loin du tout de la glorieuse statuette.

Milwaukee et Antetokounmpo, place aux Finales ?

Désormais bénéficiaire du plus gros contrat de l’histoire de la NBA, Giannis Antetokounmpo doit assumer et emmener les Bucks jusqu’au titre. Dans la bulle, Milwaukee a trébuché face au Heat dès les demi-finales de Conférence (4-1) et pour éviter pareil écueil an printemps prochain, les dirigeants du Wisconsin ont recruté Jrue Holiday. Un renfort de poids pour apporter de la création, du scoring et encore un peu plus de défense à Cream City. Coach des Bucks, Mike Buldenholzer est sous pression désormais et un nouvel échec de sa formation pourrait mettre fin à sa collaboration avec les Daims.

Le Heat peut-il le refaire ?

Finaliste inattendu dans la bulle, Miami a-t-il encore la recette pour surprendre ? Articulé autour de Jimmy Butler, le Heat va en tout cas essayer de jouer une nouvelle fois les trouble-fêtes, cette fois sans Jae Crowder, parti prendre le soleil du côté de Phoenix, mais avec Avery Bradley et Moe Harkless, signés pour apporter de la densité à un groupe qui n’en manquait pas. Le développement de Tyler Herro, Duncan Robinson et Kendrick Nunn sera l’un des points clés de la réussite future ou non des Floridiens dans les mois à venir, tout comme la progression de Bam Adebayo, homme à tout bien faire de Miami.

Durant-Irving, tandem impérial à Brooklyn ?

Si les Bucks, le Heat ou les Celtics prétendent à remporter l’Est, un outsider se dégage déjà : les Nets. Evidemment, les ambitions de Brooklyn passeront par un retour au premier plan de Kevin Durant et à une association parfaite avec Kyrie Irving. Les deux superstars ont la mission de hisser le groupe avec eux et de ne surtout pas se détacher du reste de l’effectif, dans une situation qui rappelle beaucoup celle des Clippers la saison passée. Pour sa première expérience sur un banc, Steve Nash se voit confier la mission de tirer le meilleur d’un effectif très complet avec Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Joe Harris Jarrett Allen et Landry Shamet en plus du duo KD-Uncle Drew. Si l’alchimie se met en place rapidement, Brooklyn a tout d’un épouvantail à l’Est.