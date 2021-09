NBA - Lakers : DeAndre Jordan en renfort

Alors que le début de la saison NBA approche à grands pas, les stars continuent de s’empiler à Los Angeles. Et si les Clippers ont atteint la finale de conférence, pour la première fois de leur histoire, lors du dernier exercice, ce sont les Lakers qui attirent des joueurs de prestige. Soucieux de récupérer leur titre glané en 2020, l'équipe de LeBron James, sortie dès le premier tour des play-offs par les Suns en juin, se renforce de tous les côtés et ne cesse d'ajouter de l'expérience pour tenter d'obtenir cette nouvelle bague et devenir, seule, la franchise la plus titrée de l'histoire. Agent libre très convoité, le pivot de 33 ans DeAndre Jordan vient donc s'engager avec les Lakers pour un contrat d'un an avec le salaire minimum de 2,6 millions de dollars (2,9M€). Après avoir joué la saison dernière chez les Nets, où était en concurrence avec Blake Griffin, Jeff Green et même Nicolas Claxton, le natif de Houston se retrouvera au sein de l'équipe dirigée par Frank Vogel, où plusieurs pivots s'entassent. Et certains pourraient partir. Puisqu'avec Anthony Davis, qui sera majoritairement utilisé en poste 5, Dwight Howard, Marc Gasol et donc DeAndre Jordan se disputeront les minutes restantes au plus proche de la raquette. Un départ de Gasol serait donc envisagé.



Un record de All Stars dans une même équipe



L'ancien joueur des Clippers, qui tournait la saison dernière à 7,5 points et 7,5 rebonds de moyenne à Brooklyn, va donc devenir le huitième All Star de la franchise de Los Angeles, dans une équipe âgée puisque excepté Anthony Davis (28 ans), les sept autres ont plus de 32 ans. L'expérimenté pivot débarque en Californie après avoir été envoyé à Detroit en échange de Jahlil Okafor et du Français Sékou Doumbouya. Mais il a tout de suite été coupé par les Pistons via un buy-out de 20 millions de dollars. "DJ" pourra disputer son premier match sous ses nouvelles couleurs le 19 octobre face aux Warriors, en ouverture de la saison.