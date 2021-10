NBA - Lakers : Davis et Howard, dossier classé

Things got chippy between Dwight Howard and Anthony Davis on the Lakers’ bench. pic.twitter.com/oZBhQ0MV7q

Howard : « On est des adultes, ça arrive »

Rien ne va plus chez les Lakers. Battu (115-105) par Phoenix pour la huitième fois de suite cette saison en autant de sorties (six en présaison, deux en saison régulière), le champion NBA 2020 a étalé au grand jour toute sa frustration dans la nuit de vendredi à samedi face aux Suns. Une vidéo sur laquelle Anthony Davis et Dwight Howard en viennent aux mains sur le banc fait le tour des réseaux sociaux. A trois minutes de la mi-temps, Davis fait part de ses remontrances à Howard, parti s'asseoir sur une chaise. Les deux hommes s’accrochent, la température monte et il faut l’intervention de leurs coéquipiers pour les séparer. La franchise californienne a éteint l’incendie après la rencontre par la voix de son entraineur Frank Vogel. «. Ils en ont parlé. Et cela va arriver de temps en temps. Je préfère que nos gars s'inquiètent plutôt que l’inverse. »Les deux acteurs de l'échauffourée ont également apaisé la situation devant les médias. «. Celui qu’il appelle « DH » est également passé à autre chose. « Nous ne voulions pas perdre ce match, donc nous sommes juste passionnés. On s'est débarrassé de ça. On est des adultes, ça arrive. Mais nous allons régler ce petit problème entre lui et moi, et c'est mon frère, c'est mon coéquipier », explique-t-il. Pour mettre aux oubliettes leurs deux premières déconvenues de la saison et cette altercation, les Lakers devront faire le boulot, chez eux au Staples Center, contre Memphis dans la nuit de dimanche à lundi.