NBA - Lakers : Darvin Ham nouveau coach, c'est officiel

Sa nomination ne laissait plus de place aux doutes, elle est désormais officielle. Les Lakers annoncent ces dernières heures l’arrivée de Darvin Ham au poste de coach laissé vacant par Frank Vogel, qui n’a pas su qualifier le champion NBA 2020 pour les play-offs. Un contrat de quatre ans est évoqué par le bien informé Adrian Wojnarowski d’ESPN bien que les Lakers ne donnent pas de précision à ce sujet. Dans un communiqué, la franchise californienne déclare qu’elle a « signé un contrat de plusieurs années avec Darvin Ham en tant qu'entraîneur principal. »

Après onze années à porter une casquette de coach adjoint, dont un passage chez les Lakers entre 2011 et 2013 avant de s’envoler vers Atlanta et Milwaukee, avec qui il a décroché un titre de champion en 2021, l’homme de 48 ans prend enfin les rênes d’une franchise. Il devient le 28eme entraineur de l’histoire des Lakers et sera présenté aux médias lundi 6 juin, à midi heure locale, lors d’une conférence de presse au UCLA Health Training Center.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Coach Ham!

— Los Angeles Lakers (@Lakers) June 3, 2022





« Le coach idéal pour ce nouveau chapitre »



« Quand quelqu'un commence sa carrière d'entraîneur en NBA au niveau de la G League et qu'il joue un rôle essentiel sur le banc d'une équipe championne de NBA (Milwaukee l’an dernier), cela témoigne d'une certaine force de caractère. Nos joueurs et nos fans s'identifieront immédiatement à l'approche pragmatique et travailleuse de Darvin, qui, nous le pensons, apportera de la robustesse et un avantage compétitif à tout ce que nous faisons. Si vous ajoutez à cela la compréhension sophistiquée de Darvin de la stratégie du jeu et sa profonde connaissance du basket-ball, nous avons le coach idéal pour ce nouveau chapitre de l'histoire des Lakers. Nous ne pourrions pas être plus honorés et fiers de nommer Darvin Ham comme notre nouvel entraîneur principal », s’est réjoui Rob Pelinka, directeur général des Lakers, dans ce même communiqué.