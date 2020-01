NBA : Lakers - Clippers reporté !

The following has been released by the NBA pic.twitter.com/NgrEP2qpDi

Cela aurait dû être un derby pas comme les autres, extrêmement riche en émotions. Deux jours après le tragique décès de Kobe Bryant, les Los Angeles Lakers, sa franchise de toujours, devaient affronter les Clippers au Staples Center, sa deuxième maison. Mais la rencontre de mardi est reportée, a annoncé la NBA lundi soir. Shams Charania, journaliste spécialisé de The Athletic, rapporte queLes images de LeBron James en larmes, après avoir appris la terrible nouvelle à la descente de l’avion dimanche après un road-trip qui s’était terminé par une défaite à Philadelphia (où le King avait justement dépassé Kobe Bryant en tant que troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA), ont notamment ému le monde entier, et ce match Lakers-Clippers arrivait évidemment trop tôt pour la franchise « Purple and gold ». Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, les joueurs des Lakers et des Clippers ont beaucoup discuté ces dernières heures, et les joueurs des Clippers n'ont évidemment pas vu d'inconvénient à reporter ce match.Et l’émotion ne sera pas retombée d’ici là.