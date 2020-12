NBA : Lakers - Clippers pour commencer, du lourd pour Noël

The NBA’s tentative Dec. 22 opening night doubleheader on TNT: Nets vs. Warriors in Brooklyn and Lakers vs. Clippers in Los Angeles, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2020

Un « Christmas Day » très prometteur



ESPN Sources: Tentative Christmas Day Schedule pic.twitter.com/MId025HKvB

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 2, 2020

La NBA va redémarrer en fanfare. Alors que la saison 2019-20 s'est terminée le 12 octobre dernier avec le titre des Los Angeles Lakers dans la bulle du Walt Disney World Resort d'Orlando, les coéquipiers de LeBron James vont comme de coutume lancer la nouvelle saison, le 22 décembre prochain., d'après Shams Charania, un journaliste bien informé de « The Athletic. » Ainsi, ce serait sous les yeux de Kawhi Leonard et Paul George notamment que les coéquipiers de « King James » recevraient leur bague, tandis que la 17eme bannière des Lakers monterait donc au plafond de leur antre.Cette rencontre pourrait alors être la première de Kevin Durant avec les Nets contre son ancienne équipe, privée de Klay Thompson, alors que Stephen Curry d'un côté et Kyrie Irving de l'autre pourraient également faire leur retour sur les parquets ce jour-là.Quelques jours après la soirée d'ouverture, les fans de NBA auront droit à une autre journée très attendue, à savoir le « Christmas Day. » Cette fois, c'est Adrian Wojnarowski, journaliste pour ESPN, qui a dévoilé les cinq affiches au menu, même si rien n'est encore officiel. D'après lui, à partir de 18h (heure française), on aurait donc cinq chocs, à savoirAinsi,, telles que Zion Williamson, Jimmy Butler, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Kyrie Irving Jayson Tatum, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James, Anthony Davis et Nikola Jokic, pour ne citer qu'eux. Vivement la reprise !