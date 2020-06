NBA - Lakers-Clippers, enfin une rivalité !

Entre les Lakers et les Clippers, il n’y a jamais vraiment eu de rivalité. Déjà car les Clippers, longtemps considérés comme la risée de la NBA, ont dû grandir dans l’ombre de leurs prestigieux voisins, des Lakers qui sont la deuxième franchise la plus titrée de la ligue derrière les Celtics (16 titres). Et quand les Clippers ont connu leurs meilleures saisons, sans toutefois parvenir en finale de conférence, lors de la période « Lob City » de Blake Griffin et Chris Paul, les Lakers enchaînaient eux les années catastrophiques. Mais aujourd’hui, le derby de Los Angeles est plus disputé que jamais.



Pour la première fois depuis 2013, les Lakers ont réussi à se qualifier pour les Playoffs, dans le sillage de duo LeBron James-Anthony Davis, et ils trônaient au sommet de la conférence Ouest lors de l’interruption de la saison en raison de la pandémie de coronavirus. En deuxième position, les Clippers, emmenés par Kawhi Leonard et Paul George, une paire tout autant redoutable que les Lakers convoitaient l’été dernier, sont eux aussi des grands favoris au titre de champion NBA, qui va se jouer au Disney World d’Orlando à partir de la fin du mois de juillet.

Paul George : "Un respect mutuel"



Au niveau des affrontements, les Clippers ont remporté les deux premiers, dont le derby en ouverture de la saison, et les Lakers ont gagné le troisième, le 8 mars, avant que la saison ne soit arrêtée. Des matchs sans réelle animosité ou presque, même si l’inévitable Patrick Beverley a bien essayé de faire sortir James de ses gonds, entre deux équipes qui se vouent "un respect mutuel", avoue George sur ESPN. "Vous avez deux équipes de L.A. qui peuvent potentiellement aller au bout, et je pense qu’on respecte tous ça. C’est notre cas et je pense que c’est la même chose pour eux, parce que c’est une équipe que l’on va peut-être devoir battre pour gagner le titre."



La rivalité se situerait donc plus du côté des fans, qui se partagent la même salle, le Staples Center, pour quelques années encore, l’inauguration de la nouvelle enceinte des Clippers, située dans le quartier d’Inglewood (à côté du Forum, ancienne salle mythique… des Lakers), étant prévue pour 2024. "Je ne peux pas parler pour le reste de l’équipe, et on n’en a pas discuté ensemble. Et ce n’est pas pour diminuer les qualités des Clippers, mais ce n’est pas un match qui a plus d’importance que les autres pour moi. Je pense que c’est plus une histoire de supporters", confirme Alex Caruso, le chouchou des fans des Lakers, pour ESPN. Mais les commentaires pourraient être bien différents après une série accrochée en Playoffs...

Les boss des stats cette saison :