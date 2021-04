NBA - Lakers : Anthony Davis sur le chemin du retour

Du côté des Los Angeles Lakers, le feuilleton de cette dernière ligne droite de la saison régulière se tient hors parquet. Les champions en titre font depuis deux mois sans le pivot Anthony Davis alors que mi-mars, c’est l’icône de l’équipe, LeBron James, qui a dû rejoindre l’infirmerie. Les fans des Lakers peuvent toutefois avoir le sourire. Le premier cité est bientôt de retour sur les parquets comme l’a fait savoir son entraineur Frank Vogel vendredi après la défaite (121-113) contre Boston. « Bonne nouvelle », a-t-il lancé avant d’indiquer que l'intérieur pourrait faire son retour après la double confrontation contre le Jazz, dont le premier acte est programmé samedi soir (22h30) et le second mardi matin (4h00). Ainsi, il est possible de voir l’ancien joueur des New Orleans Pelicans revenir vendredi prochain à Dallas.

Avec Davis la semaine prochaine ?

« Peu importe quand il reviendra, ce ne sera pas un retour complet à 30 minutes par soir. Surtout avec la nature des entraînements et le manque de personnel, il va devoir utiliser certains matchs pour essayer de se remettre en forme. Les deux premiers matches de son retour seront probablement des performances de courte durée », a complété son coach alors qu’ESPN informe qu’A.D a repris l’entrainement avec contact, trois semaines après avoir fait son retour progressif sur les parquets pour des exercices de tirs et de dribbles. L’octuple All-Star est sorti blessé au mollet droit et au tendon d’Achille le 15 février contre Denver. Son retour à la compétition, prévu initialement un mois après ce coup dur, a été repoussé. Les Angelinos ont gagné 13 matches et perdu les 16 autres depuis la blessure de Davis. Arrivé récemment chez les Lakers, Andre Drummond, l’un des meilleurs rebondeurs de la Ligue, amène du poids dans la raquette et a relégué Marc Gasol sur le banc. La franchise californienne est actuellement cinquième à l’Ouest alors qu’il reste seize rencontres de saison régulière à disputer.