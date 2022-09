NBA : L'âge minimum abaissé à 18 ans à partir de la Draft 2024 ?

Des changements majeurs à prévoir en NBA ? Si l'on en croit les informations du média américain The Athletic, qui rapporte, pas plus tard que ce lundi, des éléments ayant fuité de premières réunions, la prestigieuse Ligue de basketball pourrait entériner un nouvel âge minimum pour les draftés et ainsi l'abaisser de 19 à 18 ans, et ce dès l'édition 2024 de la Draft. Une décision qui permettrait alors, à nouveau, aux joueurs de passer directement de la case lycée à celle de la NBA. A ce sujet, des discussions seraient ainsi actuellement en cours. Des discussions seraient également actuellement en cours concernant un autre sujet majeur, à savoir celui portant sur la santé mentale des joueurs de la NBA, avec une bien meilleure prise en compte de cela. A ce propos, le syndicat des joueurs demanderait à ce qu'elle soit, tout bonnement, au même niveau qu'une blessure physique. Ce dernier sujet est notamment porté par un certain DeMar DeRozan.

La convention collective court jusqu'à 2024

Ce dernier, tout comme Kevin Love mais également d'autres joueurs de NBA, se sont publiquement exprimés sur ce sujet délicat, lors de ces dernières saisons. Ce sujet devrait ainsi être l'un des points clés en ce qui concerne les négociations au sujet de la prochaine convention de la prestigieuse Ligue de basketball. Tout comme donc celui concernant la Draft. Ces deux sujets auraient déjà été évoqués par le syndicat des joueurs. Cette actuelle convention collective, soit "Collective Bargaining Agreement" (CBA), a été ratifiée à l'occasion du mois de juillet 2017, mais elle prendra ainsi fin à l'issue de la saison 2023-24. Toutefois, elle pourrait bel et bien s'arrêter plus tôt, et même dès le mois de décembre prochain. A la condition que l'une des organisations, à savoir celle du syndicat des joueurs ou bien alors celle des propriétaires de franchises, en fasse alors la demande spécifique.