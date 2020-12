NBA : La vague bleue des Frenchies

La France sera encore un des pays les plus représentés en NBA cette saison. Lors des deux matchs de la soirée inaugurale, on retrouvera déjà deux Tricolores : Nicolas Batum chez les Clippers et Timothé Luwawu-Cabarrot à Brooklyn. En tout, ils sont onze éléments issus de l'Hexagone à être sous contrat pour le championnat qui débute ce mardi. Et pour la plupart, ils sont très attendus. Fort d'un contrat record pour un pivot, Rudy Gobert sera le porte-drapeau de la délégation française. Sélectionné au All-Star Game l'an passé, celui qui a été élu à deux reprises meilleur défenseur de l'année sera le leader du Utah Jazz. L'an passé, il tournait à 15,1 points et 13,5 rebonds par match. Suffisant pour convaincre son équipe de lui offrir un contrat de 205 millions sur 5 ans. Désormais, il est attendu pour porter son équipe plus loin que le premier tour des play-offs. A Orlando, Evan Fournier aura le même objectif. Avec ses 18,5 points par match la saison dernière, l'arrière est un des principaux atouts offensifs du Magic. Maintenant, il va falloir confirmer en phase finale. Potentiellement free-agent cet été, le natif de Charenton n'a pas testé le marché pour aller au bout de son contrat floridien. Pour sa dernière année à l'Amway Center, le joueur de 28 ans sera très attendu.

Vincent Poirier et Timothé Luwawu-Cabarrot vont avoir de la concurrence

Nicolas Batum avait aussi décidé de rester à Charlotte mais il a finalement été coupé. Pour sa 13eme saison dans la Grande Ligue, le Normand s'est engagé chez les Los Angeles Clippers. A la sortie d'une saison compliquée chez les Hornets, le joueur de 32 ans va exporter son profil de facilitateur au sein d'un prétendant au titre. Il pourrait être décisif en sortie de banc. Derrière ces habitués de la NBA, l'avenir français est déjà garanti outre-Atlantique. A New York, Frank Ntilikina qui est toujours plus populaire chez les fans des Knicks qu'au sein de son staff va tenter de faire mieux que ses 6,3 points, 2,1 rebonds et 3 passes décisives par match de l'an passé pour s'imposer lors de la dernière année de son contrat rookie. Conserver dans l'effectif de Philadelphie, Vincent Poirier va devoir se battre avec des joueurs de calibre all-star comme Joel Embiid et Dwight Howard pour avoir du temps de jeu dans le secteur intérieur des Sixers. A Brooklyn, la mission sera sensiblement la même pour Timothé Luwawu-Cabarrot. Grâce à ses bonnes prestations dans la bulle durant l'été, l'ailier pourrait quand même avoir du temps de jeu chez un prétendant au titre. Après une saison en two-way contract, Adam Mokoka va essayer de se faire une place en NBA pour son année sophomore. A Chicago, il n'avait joué que onze matchs l'an passé.

Trois rookies français sur la ligne de départ

Sekou Doumbouya est aussi attendu pour sa deuxième saison dans la Grande Ligue. Plus jeune joueur sous contrat l'an passé, l'ancien de Limoges avait été irrégulier. Passé par la G-League, il s'était quand même offert une sortie à 24 points face à Boston et un incroyable dunk sur Tristan Thompson. Désormais, il va devoir confirmer sur la longueur. Et pour y parvenir, l'ailier sera épaulé par Killian Hayes. Septième choix de la draft, le meneur est très attendu. Dwane Casey a déjà expliqué que le joueur qui était à Ulm en Allemagne l'an passé allait être titulaire. Une très bonne nouvelle pour l'ancien de Cholet. Un autre meneur français a été drafté cette année : Théo Maledon. Attendu au premier tour de la draft, le protégé de Tony Parker a été sélectionné avec le 34eme choix. Envoyé à Oklahoma City, il y a été très propre lors de la pré-saison. De bon augure pour les matchs officiels à venir. Non-drafté, Killian Tillie va quand même évoluer en NBA cette saison. Memphis lui a offert un contrat. Une bonne nouvelle pour l'intérieur qui a fait son cursus universitaire aux Etats-Unis. Le joueur passé par Gonzaga, une célèbre fac américaine, n'aura peut-être pas beaucoup de temps de jeu chez les Grizzlies mais il y aura l'opportunité de représenter l'Hexagone.