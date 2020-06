NBA : La relance à Orlando fin juillet validée par le syndicat des joueurs

Le gratin de la NBA a bien rendez-vous à Orlando à compter du 30 juillet prochain. La ligue nord-américaine a officialisé un accord avec le syndicat des joueurs qui permet une reprise des compétitions dans le complexe ESPN Wide World of Sports installé à Orlando, qui propose trois salles permettant l’organisation simultanée de matchs à huis clos.

Au total, ce sont bien 22 équipes qui feront le déplacement en Floride, c’est à dire les huit premiers de chaque conférence au pourcentage de victoires ainsi que toutes les équipes ayant moins de six victoires de retard sur le huitième. Chaque équipe devra prendre part à huit « matchs de classement » qui seront issu de son calendrier initial. A l’issue de cette première phase, les sept premiers de chaque conférence au pourcentage de victoires obtiendront leur billet pour les play-offs et seront placés dans le tableau en fonction de ce classement.

La NBA veut aider le mouvement « Black Lives Matter »



Pour la dernière place, elle sera automatiquement attribuée au huitième du classement s’il a plus de quatre victoires d’avance sur le neuvième. Dans le cas inverse, les équipes classées à la huitième et à la neuvième places s’affronteront dans une série éliminatoire où l’équipe la mieux classée n’aura besoin que d’une victoire pour se qualifier contre deux pour son adversaire.

Un plan de relance qui s’accompagne d’un programme sanitaire strict qui doit permettre de réduire les risques de propagation du coronavirus. A cela s’ajoute également la volonté de la NBA de ne pas laisser de côté le mouvement « Black Lives Matter » qui secoue les Etats-Unis depuis plusieurs semaines. « Ensemble avec le syndicat des joueurs, nous avons travaillé pour mettre au point un plan de relance qui a pour priorité la santé et la sécurité, préserve l’équité sportive et offre une plateforme pour parler des problèmes de justice sociale, a déclaré le commissaire de la NBA Adam Silver dans un communiqué. Nous sommes reconnaissants envers Disney pour son rôle en tant qu’hôte de cette fin de saison et sa capacité à rendre possible ce retour au jeu. Nous remercions également les officiels de santé publique et les spécialistes des maladies infectieuses qui nous ont aidé à créer des protocoles médicaux complets. »

La NBA donne donc rendez-vous dès le 30 juillet pour une relance qui doit s'étendre jusqu'au 13 octobre prochain avec quatre tours de play-offs intégralement disputés au meilleur des sept matchs.