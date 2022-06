NBA : La piste Frank Vogel à Utah ?

Le Jazz se cherche un nouvel entraîneur. Une recherche débutée depuis le départ acté de l'ancien coach de la formation, à savoir Quin Snyder. Dans l'optique de lui trouver un successeur, la franchise de NBA basée dans l'Etat de l'Utah s'apprêterait à rencontrer un certain Frank Vogel. Ce dernier n'est autre que l'ancien entraîneur de la franchise des Lakers de Los Angeles. Mais, visiblement, Vogel ne serait pas le seul nom coché par les dirigeants du Jazz, pour occuper ce poste, eux qui ne seraient pas contre un renouvellement et une recherche de "nouvelles têtes". Selon le toujours très bien informé journaliste Adrian Wojnarowski, une première liste de noms aurait été constituée et seulement deux anciens coachs en feraient partie. Deux anciens entraîneurs de la conférence Ouest. Outre Frank Vogel, on retrouve notamment Terry Stotts.

Two more candidates expected to interview for Utah’s coaching job, sources tell ESPN: Frank Vogel and Jazz assistant Lamar Skeeter. https://t.co/1zQX8Trhq3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 8, 2022

Une recherche longue pour le Jazz ?

Les autres noms sont des assistants. Et d'ailleurs, la franchise de l'Utah a également reçu les autorisations des franchises concernées, afin de pouvoir s'entretenir avec Johnnie Bryant (Knicks), Will Hardy (Celtics), Kevin Young (Suns), Chris Quinn (Heat), Adrian Griffin (Raptors), Charles Lee (Bucks) et Joe Mazzulla (Celtics). Outre ces assistants précédemment cités, deux autres assistants font également partie de cette liste et ils se trouvent déjà au sein de la franchise du Jazz de l'Utah. Il s'agit d'Alex Jensen mais également de Lamar Skeeter. Malgré un grand nombre de noms, le Jazz serait encore bien loin d'avoir trouvé la perle rare. En effet, ces fameuses recherches n'en seraient qu'à leurs tous débuts. C'est pourquoi, cette fameuse liste pourrait même encore s'allonger et y voir entrer de nouveaux noms d'assistants ou bien même d'anciens entraîneurs.