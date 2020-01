NBA : La passe de cinq pour Milwaukee, nouveau double-double pour Doumbouya

Personne n'arrête Milwaukee

Panne de réveil pour les Clippers

Triple-double inutile pour Doncic

Sekou Doumbouya impressionne



Two career starts. Two career double-doubles. @sekou_doums is our Player of the Game presented by @Jeep. pic.twitter.com/L5QEylBRgA

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 5, 2020

NBA – SAISON REGULIERE

Samedi 04 Janvier 2020

Au matin du 6 janvier, Milwaukee est la seule équipe à avoir dépassée les 30 victoires. Le 32eme succès de la saison a été validé lors de la réception de San Antonio (127-118). Longtemps accrochés, les Bucks ont réussi à faire la différence en fin de match. Alors que les Spurs étaient portés par le duo Aldridge (16 points, 10 rebonds) - DeRozan (26 points), la franchise de la Conférence Est a pu s'en remettre à Giannis Antetokounmpo (32 points, 8 rebonds). Le Grec a été très bien épaulé par ses fidèles lieutenants : Khris Middleton, Eric Bledsoe, Robin Lopez, Brook Lopez et Ersan Ilyasova ont passé la barre des dix points. De quoi permettre au collectif bien huilé de Mike Budenholzer de s'imposer. La franchise du Wisconsin a pris les devants au début du deuxième quart-temps sans jamais arrivé à faire l'écart. Et les Texans en ont profité pour revenir à égalité dans le troisième quart-temps : 79-79.. Le 6-0 réalisé a permis de faire le trou. Et cette avance a rapidement été doublée pour offrir un dernier quart-temps tranquille à la formation qui a le meilleur bilan de la Ligue.Dès 12h30, les Clippers ont reçu Memphis dans le premier match d'un back-to-back. Et avant de recevoir New York a un nouvel horaire précoce dimanche, les partenaires de Kawhi Leonard se sont inclinés lourdement (140-114).Ils ont eu jusqu'à 19 points d'avance dès le premier quart-temps. Les scoreurs de Memphis ont profité de l'absence de Paul George pour s'éclater. Ils sont quatre à avoir passé la barre des 20 points dont le rookie Ja Morant qui a frôle le double-double (22 points, 9 passes décisives) et Jae Crowder qui a brillé à 3 points (27 points, 8 rebonds, 7 passes décisives). Le talent de Kawhi Leonard et le sursaut d'orgueil de Montrezl Harrell n'ont pas été suffisants. La franchise californienne s'incline pour la 12eme fois de la saison et manque l'occasion de reprendre sa place sur le podium de la Conférence Ouest.Si Dallas a été battu par Charlotte (123-120), Luka Doncic a livré une nouvelle prestation remarquable.A lui tout seul, il a failli permettre aux Mavericks de remporter un 23eme succès cette saison. La franchise du Texas aurait alors pu réintégrer le top 5 de la Conférence Ouest. Mais malheureusement pour les Mavs, l'ancien joueur du Real Madrid a été trop seul. Personne n'a réussi à prendre son relais lorsqu'il soufflait sur le banc. Et c'est bien dommage.Deuxième titularisation en NBA et deuxième double-double pour Sekou Doumbouya. La superbe performance du jeune joueur français a cette fois était validée par un succès. A Golden State (104-1011), l'ancien joueur de Limoges s'est illustré au scoring et dans la raquette. Le joueur de 19 ans a passé 38 minutes sur le parquet du Chase Center en terminant avec 16 points et 10 rebonds.Et au niveau des rebonds, seul Andre Drummond, le meilleur de la Ligue dans ce domaine, a eu plus de prises que lui chez les Pistons. Des chiffres qui classent sa performance. Le rookie en est à deux double-double consécutifs et bonifie chaque minute passée dans la Grande Ligue. De bon augure pour la suite...Los Angeles Clippers –: 114-140Brooklyn Nets –: 102-121>>>Timothé Luwau-Cabarrot (BKN) : 3 points, (0/3 aux tirs), 1 balle perdue en 17 minutesOrlando Magic –: 96-109>>> Evan Fournier (ORL) : 9 points (à 4/15 aux tirs), 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 balles perdues en 32 minutes>>> Rudy Gobert (UTA) : 8 points (à 3/8 aux tirs), 17 rebonds, 4 passes décisives, 1 balle perdueCleveland Cavaliers –: 106-121– Indiana Pacers : 116-111– Denver Nuggets : 128-114>>> Ian Mahinmi (WAS) : 4 points (à 2/3 aux tirs), 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 balle perdue en 19 minutesChicago Bulls –: 104-111>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué– San Antonio Spurs : 127-118Dallas Mavericks –: 120-123>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas jouéGolden State Warriors –: 104-111>>> Sekou Doumbouya (DET) : 16 points (à 6/10 aux tirs dont 4/7 à 3 points), 10 rebonds, 2 passes décisives, 2 balles perdues, 1 contre en 38 minutesSacramento Kings –: 115-117